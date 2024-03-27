Всемирный день театра, День войск нацгвардии РФ, Венедиктов день: Праздники и приметы 27 марта Государственные праздники 27 марта в России не отмечаются. Поздравляем всех причастных к театральному ремеслу, отдаём дань уважения национальным гвардейцам, ухаживаем за домашними животными в Венедиктов день. 26 марта, 21:00 27 марта военнослужащие и гражданский персонал Войск национальной гвардии России отмечают свой профессиональный праздник. А какие ещё праздники в этот день? Обложка © rosguard.gov.ru / Эльдар Хафизов

Всемирный день театра

Дата в 2024 году: 27 марта, среда.

Другие названия: Международный день театра; День театра.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

Всемирный день театра (World Theatre Day) — международный профессиональный праздник всех, кто служит театральному искусству. В нём принимают участие режиссёры-постановщики, продюсеры, актёры, костюмеры, звукоинженеры, светотехники, монтировщики декораций, критики, театральные кассиры и гардеробщики. К ним присоединяются преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений и просто увлечённые театром люди.

Большой театр — один из крупнейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета. Фото © Wikipedia

Праздник был учреждён IX Конгрессом Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 году. В России в 2024 году Всемирный день театра отмечается 27 марта и проходит в 62-й раз. Событие не закреплено в законодательстве и имеет неофициальный статус. Задача праздника — популяризировать театральное искусство, укреплять и налаживать культурные связи. Девиз торжества: "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".

День войск национальной гвардии России

Дата в 2024 году: 27 марта, среда.

Профессиональный праздник.

27 марта военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии России отмечают свой профессиональный праздник — День войск национальной гвардии Российской Федерации. Он был установлен указом президента РФ № 10 от 16 января 2017 года. Основная цель торжества — сохранение преемственности воинских традиций и повышение престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Поздравительный ролик ко Дню войск национальной гвардии Российской Федерации. Видео © YouTube / Стражи Москвы

Начиная с 1996 года в этот день ежегодно в течение 20 лет отмечался День внутренних войск МВД России. Однако 20 апреля 2016 года эти войска были преобразованы в Войска национальной гвардии РФ, в связи с чем и праздник был переименован. Девиз Росгвардии — "Всегда на страже". Нацгвардейцы имеют официально утверждённую символику: эмблему и флаг. В центре эмблемы — золотой двуглавый орёл, увенчанный короной. В лапах орла — скрещённые серебряные мечи, а на груди — окаймлённый серебром краповый щит с всадником, пронзающим копьём змея. Флаг войск национальной гвардии — это прямоугольное краповое полотнище с государственным флагом России в левом верхнем углу.

Венедиктов день (Скотник)

Дата в 2024 году: 27 марта, среда.

Другие названия: День Венедикта; Венедикт; Венедикт-скотник.

Церковное название: Преподобного Венедикта Нурсийского, игумена.

Значение: Почтение памяти святого Венедикта.

Народный праздник Венедиктов день отмечается 27 марта (по старому стилю — 14 марта). В церковном календаре это дата почтения памяти преподобного Венедикта Нурсийского, игумена.

Икона преподобного Венедикта Нурсийского. Фото © Wikipedia

Венедикт жил в V–VI веках в Италии. В 14 лет, приехав на обучение в Рим, он поразился безнравственности его жителей и решил избрать для себя другой путь. Три года он провёл в горах, борясь с искушениями, а потом поселился в Кампанийской стране, у города Кассино. Здесь, на одной из гор, Венедикт разрушил языческий храм и построил на его месте церковь в честь Иоанна Крестителя. Затем он основал монастырь, в котором сам стал игуменом и ввёл очень строгий устав, послуживший основой для правил жизни во многих монашеских обителях.

Святой Венедикт совершил много богоугодных дел, однажды даже смог воскресить ребёнка. Умер преподобный в 543 году.

В народе этот день получил название Скотник — в честь домашней скотины, у которой к этому сроку происходит смена шерсти и подшёрстка — начинается весенняя линька. Животных в Венедиктов день чистили, скребли, вычёсывали и мыли. Приводили в порядок конюшни, хлева, сараи, будки. Читали охранные заговоры, чтобы уберечь животных от сглаза и порчи.

В Венедиктов день, 27 марта, принято ухаживать за животными. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ещё 27 марта принято было молиться о наступлении мира на родной земле.

Приметы на 27 марта:

Если случится гром в Венедиктов день — год будет урожайным и плодородным.

Если 27 марта ударит мороз — значит он продержится ещё семь дней.

Корова плохо подоилась — к плохой погоде.

Куры раскудахтались — к семейной ссоре.

В этот день запрещалось охотиться, брать в руки оружие, колоть дрова и точить ножи — чтобы не накликать несчастье.

Считалось, что на Венедикта усиливается воздействие потустороннего мира на людей, поэтому нельзя было смотреть в зеркала в течение всего дня.

Именины 27 марта отмечают:

Авторы Андрей Соколов