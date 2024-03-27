Свет! Занавес! Аплодисменты: 6 интересных фактов во Всемирный день театра в России Когда отмечается международный профессиональный праздник работников театра, какова история данного праздника и какие традиции существуют у театралов, читайте в материале Life.ru. 26 марта, 21:00 Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Всемирный день театра — это международный профессиональный праздник всех, кто работает в театре. Это событие отмечают многие специалисты — от режиссёров и актёров до костюмеров и звукоинженеров, а также критики, билетные кассиры, гардеробщики, преподаватели, студенты и выпускники театральных учебных заведений, а также все, кто увлечён театром.

Давайте выясним, когда в мире отмечается День театра, какие у него есть традиции и когда и как появился этот праздник.

Когда отмечается Всемирный день театра

Ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра. Праздник в России не закреплён на законодательном уровне и не является выходным днём, но в этот день во всём мире проводятся различные мероприятия, посвящённые театральному искусству и преданным сцене людям.

Как устроена греческая трагедия. Из курса "Театр Древней Греции". Видео © YouTube / Arzamas

История праздника

Искусство театра уходит в глубокую древность и играет значительную роль в культуре многих цивилизаций. В те далёкие времена театр был средством общения, развлечения и передачи историй. Одной из первоначальных форм театрального искусства было древнегреческое, возникшее в VI веке до н.э. и посвящённое богам.

Театр Диониса в Афинах в римское время. Фото © Wikipedia / Pierers Konversationslexikon

В Средние века Церковь часто организовывала театральные представления, целью которых было прославление христианства. В эпоху Возрождения театр стал разнообразнее, а во времена барокко и классицизма претерпел изменения и приобрёл новые формы, став популярным развлечением для аристократического класса.

В XIX веке появление и развитие разнообразных жанров, таких как комедия, драма и опера, поспособствовали росту популярности театра среди широких масс. В это время искусство театра также начало расцветать в России, где более известными стали Московский художественный театр, Большой театр в Москве, Мариинский театр в Санкт-Петербурге и другие.

В течение ХХ века театр продолжил совершенствоваться. Появились новые направления и эксперименты в сфере театрального искусства. Известные режиссёры, например Константин Станиславский и Всеволод Мейерхольд, оказали значительное влияние на развитие отечественного театра.

Константин Станиславский вошёл в российскую историю как великий реформатор театра. Фото © Репродукция ТАСС

Ну а сам праздник, Всемирный день театра, был учреждён IX конгрессом Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 году в Вене. Впервые же это событие отметили в 1962 году.

Традиции праздника

Каждый год 27 марта известный представитель театральной сферы обращается ко всему международному сообществу с посланием. В этот день высокопоставленные чиновники поздравляют театральных работников с профессиональным праздником, вручают им грамоты и призы за их выдающиеся достижения. Кроме того, проводятся мастер-классы и семинары для театральных актёров, а также актёрские тренинги. Культурные учреждения организуют тематические выставки и премьерные показы. В учебных заведениях ставят спектакли по классическим произведениям. Студенты и школьники участвуют в тематических вечерах. По телевидению и радио транслируют программы о театре.

В России в этот день также проводится театральная акция под названием "Театр.Go", которая позволяет зрителям приобретать билеты на спектакли со скидкой. В столице проходит мероприятие под названием "Ночь театров", в рамках которого предлагаются открытые представления, мастер-классы и экскурсии за кулисы.

Выступление артистов во время открытия акции "Ночь театров" в "Геликон-опере". Фото © АГН "Москва" / Софья Сандурская

Интересные факты о театре

Ну и в заключение собрали для вас несколько интересных фактов о театре:

Актёры кукольного театра и кассиры имеют свои профессиональные праздники. Каждый год 21 марта отмечается Международный день кукольника, а День театрального кассира приходится на первый понедельник марта.

Две древнегреческие музы, Мельпомена и Талия, считаются покровительницами театра. Мельпомена является музой трагедии, а Талия — музой комедии.

Немногие знают, что в давние времена в театрах использовались веера, выполняющие роль суфлёров. Актрисы могли заглянуть в них, чтобы вспомнить сложные фразы. Служители театра также раздавали зрителям веера, на которых были нанесены программы и отрывки из пьес.

Слово "театр" происходит от древнегреческого theatron, что переводится как "место для зрелищ".

В штате Виргиния США действует Театр бартера, где зрители могут приобрести билеты не за деньги, а за продукты питания.

В древнегреческом театре существовала должность "рабдухов", которые были ответственны за усмирение слишком возбуждённых зрителей. Они "успокаивали" гостей, проходя палками по их спинам.

Авторы Андрей Ананьев