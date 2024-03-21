Всемирный день поэзии, Международный день кукольника, Весенний солнцеворот: Праздники и приметы 21 марта Государственных и профессиональных праздников 21 марта в России нет. Поздравляем поэтов и всех любителей поэзии, а также ценителей кукольного театра и его талантливых актёров, продолжаем праздновать весеннее равноденствие в праздник Весеннего солнцеворота. 20 марта, 21:00 "А.С. Пушкин в селе Михайловском". Обложка © atlanta-s.livejournal.com / Николай Николаевич Ге

Всемирный день поэзии

Дата в 2024 году — 21 марта, четверг.

Другое название: Международный день поэзии.

Международный праздник.

Всемирный день поэзии официально учреждён на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 15 ноября 1999 года. Впервые праздник прошёл 21 марта 2000 года. В России его отметили в Москве в театре на Таганке. В 2024 году праздник проходит уже в 25-й раз. В торжествах участвуют профессиональные поэты, литературные объединения, любители поэзии, журналисты, редакторы, критики, переводчики, преподаватели, студенты и выпускники филологических учебных заведений.

21 марта поздравляют и любителей поэзии, и тех, кто сам пишет стихи. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Цель праздника — приобщить людей к поэзии, предоставить возможность молодым талантам заявить о себе.

Международный день кукольника

Дата в 2024 году — 21 марта, четверг.

Учреждён в 2003 году.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

Международный день кукольника — профессиональный праздник, в котором участвуют актёры кукольных театров и театральный персонал. К ним присоединяются преподаватели, студенты профильных вузов, люди, которые увлекаются этим видом театрального искусства. В России в 2024 году Международный день кукольника проходит на неофициальном уровне в 22-й раз.

Кукольник — редкая профессия, но и у её представителей есть свой праздник. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Задача праздника — повысить престижность профессии кукольника, способствовать популярности кукольных спектаклей. В этот день традиционно устраивают конференции, семинары, лекции, занятия по развитию актёрского мастерства, акции, флешмобы, кукольные спектакли, концерты, творческие встречи.

Весенний солнцеворот

Дата в 2024 году — 21 марта, четверг.

Другие названия: Вербоносица; Вербоносный день.

Значение: весеннее равноденствие; день вербы.

Хотя день весеннего равноденствия приходится на 20 марта, в народе его продолжали отмечать и 21-го (по старому стилю — 8 марта). Праздник, посвящённый равной продолжительности дня и ночи в эту дату, называется Весенний солнцеворот. Другое название — Вербоносица — он получил за то, что к этому времени обычно распускается верба, которой издревле приписывали магическую силу. Веточки растения приносят в дом и размещают на почётном месте, чаще всего возле икон. Причём ставят в вазу без воды. Это связано с поверьем, что растение способно очистить и оградить обитателей дома от болезней, семейных разладов и прочих неприятностей.

Весенний солнцеворот — ещё один праздник, посвящённый встрече весны и проводам зимы. Фото © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

На Весенний солнцеворот принято выпекать из теста фигурки птиц. Согласно поверью, если их подкидывать вверх, а затем ловить, то это привлечёт счастье, достаток, здоровье и благополучие. Ещё выпекают печенье "жаворонки", а потом по нему гадают. Для этого внутрь запекают какие-нибудь неострые предметы с обязательным объяснением, что каждый значит. Члены семьи пробуют печенье и приоткрывают завесу своего ближайшего будущего.

Оказывается, яйца принято красить не только на Пасху. Это делают и на Весенний солнцеворот. Причём не просто красят, а наносят специальные знаки, которые олицетворяют землю, солнце, плодородие и новую жизнь. Для наших предков такие яйца служили настоящими оберегами.

К 21 марта обычно распускается верба, которой издревле приписывали магическую силу. Фото © АГН "Москва" / Андрей Любимов

Считается, что именно в этот день из тёплых краёв возвращаются жаворонки. Этих птиц почитают как райских посланников, несущих на крыльях весеннее тепло.

Приметы на 21 марта:

Если весь день туман — будут заморозки.

Какая погода стоит в этот день, такими будут и три летних месяца.

Если с южной стороны много птичьих гнёзд — лето будет холодным.

Жаворонки вернулись домой — весна будет тёплой.

Если отхлестать вербой больного, то он выздоровеет, а здоровый — болеть не будет.

А вот сажать вербу на своём дворе нельзя — можно и смерть накликать.

Именины 21 марта отмечают:

Ян

Иван

Дементий

Вольдемар

Владимир

Афанасий.

Авторы Андрей Соколов