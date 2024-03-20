День весеннего равноденствия в 2024 году: что нельзя делать в этот праздник День весеннего равноденствия — особенное время, когда светлое и тёмное время суток равны по продолжительности. Когда в 2024 году наступит это событие, какие есть у данного дня традиции, а также что нельзя делать — читайте подробнее на Life.ru. 19 марта, 21:00 В день весеннего равноденствия день сравняется с ночью. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном — осень. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В конце марта люди со всего мира смогут наблюдать одно из самых увлекательных астрономических событий — весеннее равноденствие. В это время продолжительность дня и ночи практически одинаковы вне зависимости от полушария.

Давайте же узнаем, когда произойдёт данное событие в 2024 году, какие на этот день есть традиции, а также что запрещено делать, чтобы не накликать беду.

Когда наступает день весеннего равноденствия в 2024 году

Из года в год данная дата изменяется, обычно она выпадает на период между 19 и 21 марта. На этот раз пик весеннего равноденствия ожидается 20 марта в 06:07 мск.

В 2024 году день весеннего равноденствия выпадает на 20 марта. Фото © Freepik / wirestock

Традиции праздника

Многие страны и культуры отмечали день весеннего равноденствия задолго до научного объяснения данного явления. Наши предки считали это время магическим и связывали с ним множество ритуалов и традиций. Многие из этих верований пришли из язычества. Например, славяне ежегодно праздновали 20 марта Остару, названную в честь богини весны Эостры. В этот день проводились особые обряды, символизирующие возрождение и очищение. Часто после этого праздника наши предки начинали посев семян и готовились к новому сезону. Потому большая часть традиций, относящихся ко дню весеннего равноденствия, и связаны с плодородием.

В день весеннего равноденствия в старину устраивались ярмарки и гуляния. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На Руси встречали весну с радостью и большими празднованиями, устраивая ярмарки и гулянья. В некоторых местах эта традиция дошла и до наших дней. В других странах, таких как Иран, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, также издавна отмечается день весеннего равноденствия, известный как Навруз — праздник прихода весны и возрождения природы.

Приметы и гадания

Люди столетиями наблюдали за приметами, связанными с днём весеннего равноденствия: они обращали внимание на погоду и поведение животных. Например, прилёт жаворонков в этот день считался предвестником весны, а появление зяблика на дереве говорило о приближении холодов. Таяние сосулек и звонкая капель считались знаком обильного урожая и тёплого лета. Если же в день весеннего равноденствия была прохладная погода, народ считал, что последующие 40 дней будут морозными.

В этот праздник традиционно практикуется гадание на любовь, богатство и удачу. Для этого можно провести следующие обряды: напишите на семи бумажных кусочках имена семи потенциальных женихов или просто случайные имена, сложите их под подушку на ночь. Утром выберите один из них и узнайте, кто может стать вашим будущим мужем. Положите монеты, кольца и ключи в пироги и пряники, чтобы, когда вы будете их есть, определить, ждут вас богатство, замужество или переезд в новый дом. Для того чтобы гадание было точным и праздник принёс удачу, откройте все двери и окна в доме на какое-то время. Таким образом вы впустите весну и прогоните зимнюю тоску.

В день весеннего равноденствия принято гадать на любовь, богатство и удачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Что нельзя делать в день весеннего равноденствия

Не стоит начинать какие-либо споры и выяснять отношения.

Не нужно думать о негативном, иначе сбудется.

Нельзя отказывать в помощи или не принимать гостей — считалось, что счастье своё упустишь.

Нельзя пересаживать цветы, так как они могут не прижиться.

Нельзя в этот день совершать дурное, потому что зло может вернуться к вам и преследовать потом весь год.

Авторы Андрей Ананьев