Праздник театрального кассира, Всемирный день борьбы с ожирением, Архипов день: Праздники и приметы 4 марта Государственных праздников 4 марта в России нет. Сегодня поздравляем театральных кассиров, боремся с ожирением и совершаем добрые дела в Архипов день. 3 марта, 21:00 Какие праздники отмечаются 4 марта и что надо делать на Архипов день? Фото © Shutterstock.com

День театрального кассира

Отмечается ежегодно в первый понедельник марта.

В 2024 году дату отмечают 4 марта.

Профессиональный праздник.

Кассиры театров не только продают билеты, но и помогают посетителям ориентироваться в репертуаре, предоставляя необходимую информацию о спектаклях. Чтобы отметить этих работников, а также повысить престиж и привлекательность их профессии, в Российской Федерации был учреждён профессиональный праздник — День театрального кассира.

Лучший способ отметить День театрального кассира — это сходить в театр. Фото © ТАСС / Ведомости / Екатерина Кузьмина

Первоначально праздник провели в Санкт-Петербурге в 2009 году по инициативе государственного драматического театра "Приют комедианта". Идея получила широкую популярность и поддержку со стороны руководства других учреждений культуры.

Кстати, для этой профессии требуется получить специализированное образование.

Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day)

Международный праздник.

Первоначально отмечался 11 октября, но с 2020 года дата его проведения была перенесена на 4 марта.

В современном мире ожирение становится всё более серьёзной, глобальной проблемой здоровья, затрагивающей людей различных возрастных групп и социальных слоёв. Всемирный день борьбы с ожирением отмечается ежегодно 4 марта с целью повышения осведомлённости о проблеме избыточного веса.

Искали подходящий день, чтобы сесть на диету? Лучше понедельника, 4 марта, и не придумать. Фото © Shutterstock.com

В рамках Всемирного дня борьбы с ожирением проводятся различные мероприятия, направленные на просвещение общественности и предоставление необходимых знаний о рисках избыточного веса. Это конференции, семинары, кулинарные мастер-классы по здоровому питанию, спортивные состязания и другие инициативы.

День Архиппа и Филимона

Дата в 2024 году: 4 марта, понедельник.

Другие названия: Филимон, Филя вешний, Архип, Архипов день, Вешние обереги.

Церковное название: апостола от 70 Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, апостола от 70 Архиппа.

Традиции: совершают добрые поступки, пекут хлеб-каравай.

4 марта 2024 года (по старому стилю — 19 февраля) отмечается народный праздник — День Архиппа и Филимона. В церковном календаре в этот день чтят память апостолов от 70, Архиппа, Филимона и святой Апфии. Название "Филя вешний" появилось в честь возвращения весны, которая в эту пору с каждым днём восстанавливает свои права.

В эпоху правления императора Нерона (54–68 гг.) христиане подвергались жестоким гонениям. Апостол Архипп и апостол Филимон вместе со своей женой стали жертвами преследований и были преданы суду за проповедь Евангелия. Во время одного из языческих праздников опьяневшая толпа схватила их и отвела к градоначальнику. В пути апостолу Архиппу нанесли множество ножевых ран, от которых он скончался. Апостола Филимона и его жену подвергли длительным пыткам, затем закопали по пояс в землю и забили камнями до смерти.

В День Архиппа и Филимона принято совершать добрые дела: помогать нуждающимся, угощать бедных, кормить бездомных животных. В народе говорят: "Чем больше добрых поступков, тем лучше".

В этот праздник традиционно испекают хлеб-каравай. Его полагается подавать не только близким, друзьям и родственникам, но также сиротам, беспомощным и нищим. Хлеб символизирует солнце и достаток. Чтобы обеспечить себе благополучие в будущем, его следует полностью съесть. Остатки хлеба собираются, посыпаются солью и бросаются через левое плечо. Считается, что этот ритуал поможет семье прожить год в изобилии до следующей весны.

На Архиппа и Филимона, 4 марта, принято печь хлеб-каравай. Фото © Виктор Драчев /ТАСС

Приметы на 4 марта:

Солнечный день означает предстоящий плодородный год.

Если в лесу встретится серый заяц, холодов больше не будет; попадётся белый, значит, тепло придёт не скоро и в ближайшее время выпадет снег.

Чем больше совершить хороших дел в этот день, тем больше счастья принесёт будущее.

Если заболеть в День Архиппа и Филимона, то болезнь будет тяжёлой и долгой.

Именины 4 марта отмечают:

Фёдор

Теодор

Никита

Максим

Макар

Евгений

Дмитрий

Богдан

Архип.

Авторы Андрей Соколов