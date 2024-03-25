Путин выразил благодарность героям, выследившим и поймавшим убийц из "Крокуса"

"Я хочу поблагодарить сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны, которым я поручил предпринять все меры для задержания преступников, и это было сделано общими усилиями, в том числе и с использованием подразделений Росгвардии и Министерства обороны", — заявил глава государства во время подведения итогов совещания о мерах, предпринимаемых после теракта в "Крокусе".