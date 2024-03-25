Путин выразил благодарность героям, выследившим и поймавшим убийц из "Крокуса"
Путин поблагодарил силовые ведомства за задержание террористов из "Крокуса"
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам и бойцам ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны за проведение операции по задержанию участников теракта в красногорском "Крокус сити холле".
"Я хочу поблагодарить сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны, которым я поручил предпринять все меры для задержания преступников, и это было сделано общими усилиями, в том числе и с использованием подразделений Росгвардии и Министерства обороны", — заявил глава государства во время подведения итогов совещания о мерах, предпринимаемых после теракта в "Крокусе".
Напомним, 22 марта вооружённые боевики ворвались в здание "Крокуса" и начали убивать всех людей, которые попадались им на глаза. По последним официальным сведениям, жертвами стали 139 человек, ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. 24 марта все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей, были задержаны. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, которые продали головорезам тот самый белый Renault, на котором они уехали из "Крокуса". Всех подозреваемых арестовали до 22 мая.
ТАСС / Метцель Михаил