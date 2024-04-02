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2 апреля, 11:28

Путин: Недопустимо использовать теракт в "Крокусе" для провоцирования розни

Использовать теракт в "Крокус сити холле" для провоцирования национальной и иной розни в России недопустимо. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Недопустимо использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее", — указал президент, выступая на коллегии Министерства внутренних дел (МВД).

По словам главы государства, террористы и прежде всего их заказчики хотели добиться раскола России, посеять ненависть, распри, раздор и панику.

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Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, однако их задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадало более 550. Следствие задержало 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Никита Никонов
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