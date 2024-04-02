Путин: Недопустимо использовать теракт в "Крокусе" для провоцирования розни

Использовать теракт в "Крокус сити холле" для провоцирования национальной и иной розни в России недопустимо. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Недопустимо использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее", — указал президент, выступая на коллегии Министерства внутренних дел (МВД).