ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 14:10

В Кремле не будет торжественного приёма по случаю Дня России

Президент РФ Владимир Путин не планирует устраивать торжественный приём в Кремле в честь Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Россиянам рассказали, кто будет работать 12 июня
Россиянам рассказали, кто будет работать 12 июня

Напомним, вся страна 12 июня будет праздновать День России. Многие неправильно называют этот праздник Днём независимости по аналогии с рядом других стран, но на самом деле это день провозглашения государственного суверенитета страны, а также старт совершенно нового этапа российской истории, в который государство вошло как Российская Федерация. Главный символ праздника — российский флаг. Счёт разным концертам, гуляниям, фестивалям в этот день по всей стране идёт на тысячи. 12 июня является официальным выходным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LARISA DUKA

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • День России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров