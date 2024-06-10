В Кремле не будет торжественного приёма по случаю Дня России

Напомним, вся страна 12 июня будет праздновать День России. Многие неправильно называют этот праздник Днём независимости по аналогии с рядом других стран, но на самом деле это день провозглашения государственного суверенитета страны, а также старт совершенно нового этапа российской истории, в который государство вошло как Российская Федерация. Главный символ праздника — российский флаг. Счёт разным концертам, гуляниям, фестивалям в этот день по всей стране идёт на тысячи. 12 июня является официальным выходным.