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12 июня, 10:12

Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий

Президент Владимир Путин в День России вручил золотые медали Героям Труда, а также государственные премии за работу в области науки и искусства и достижения в благотворительной деятельности за 2023 год. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлёвском дворце, сообщает пресс-служба Кремля.

Кадры с церемонии вручения золотых медалей "Герой Труда РФ" и госпремий. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В этом году почётной награды удостоились шесть человек: ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора, главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" Елтуган Сыздыков (Подмосковье), а также заведующий отделом Национального центра зерна имени Лукьяненко Людмила Беспалова (Краснодарский край), водитель из компании "Разрез Тугнуйский" Алексей Халмакшинов (Республика Бурятия) и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК Владимир Щедов (Курская область).

Государственных премий в области науки и технологий за 2023 год удостоены: глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники (НИКИ) Евгений Адамов, советник главы "Росатома" Владимир Асмолов, а также научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН и член-корреспондент академии Пётр Чумаков. Госпремии в области науки и технологий вместе с тем присуждены директору Центра трансплантологии имени Шумакова Сергею Готье, а также заведующей Московским координационным центром донорства Марине Мининой и президенту НИИ скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутии.

Госпремии в области литературы и искусства удостоены оперный певец Ильдар Абдразаков, скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, а также директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов и директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова. В области правозащиты награда присуждена главе Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлии Белеховой, а исполнительный директор организации "Детские деревни – SOS" Николай Слабжанин удостоился госпремии в области благотворительности.

А ранее Путин встретился с семьями, которые были награждены орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня". Глава государства в ходе общения отметил, что количество многодетных семей в России за последние несколько лет достигло отметки в два миллиона, вступился за многодетные семьи, теряющие господдержку из-за роста доходов, и даже высказался о том, какой будет жизнь после завершения СВО.

Путин вручил госнаграды в Кремле. В списке награждённых — Матвиенко, Собянин, Машков, Гергиев
Путин вручил госнаграды в Кремле. В списке награждённых — Матвиенко, Собянин, Машков, Гергиев
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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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