Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий

Президент Владимир Путин в День России вручил золотые медали Героям Труда, а также государственные премии за работу в области науки и искусства и достижения в благотворительной деятельности за 2023 год. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлёвском дворце, сообщает пресс-служба Кремля.

Кадры с церемонии вручения золотых медалей "Герой Труда РФ" и госпремий. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В этом году почётной награды удостоились шесть человек: ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора, главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" Елтуган Сыздыков (Подмосковье), а также заведующий отделом Национального центра зерна имени Лукьяненко Людмила Беспалова (Краснодарский край), водитель из компании "Разрез Тугнуйский" Алексей Халмакшинов (Республика Бурятия) и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК Владимир Щедов (Курская область).

Государственных премий в области науки и технологий за 2023 год удостоены: глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники (НИКИ) Евгений Адамов, советник главы "Росатома" Владимир Асмолов, а также научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН и член-корреспондент академии Пётр Чумаков. Госпремии в области науки и технологий вместе с тем присуждены директору Центра трансплантологии имени Шумакова Сергею Готье, а также заведующей Московским координационным центром донорства Марине Мининой и президенту НИИ скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутии.