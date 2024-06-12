Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий
Президент Владимир Путин в День России вручил золотые медали Героям Труда, а также государственные премии за работу в области науки и искусства и достижения в благотворительной деятельности за 2023 год. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлёвском дворце, сообщает пресс-служба Кремля.
Кадры с церемонии вручения золотых медалей "Герой Труда РФ" и госпремий. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В этом году почётной награды удостоились шесть человек: ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора, главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" Елтуган Сыздыков (Подмосковье), а также заведующий отделом Национального центра зерна имени Лукьяненко Людмила Беспалова (Краснодарский край), водитель из компании "Разрез Тугнуйский" Алексей Халмакшинов (Республика Бурятия) и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК Владимир Щедов (Курская область).
Государственных премий в области науки и технологий за 2023 год удостоены: глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники (НИКИ) Евгений Адамов, советник главы "Росатома" Владимир Асмолов, а также научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН и член-корреспондент академии Пётр Чумаков. Госпремии в области науки и технологий вместе с тем присуждены директору Центра трансплантологии имени Шумакова Сергею Готье, а также заведующей Московским координационным центром донорства Марине Мининой и президенту НИИ скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутии.
Госпремии в области литературы и искусства удостоены оперный певец Ильдар Абдразаков, скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, а также директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов и директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова. В области правозащиты награда присуждена главе Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлии Белеховой, а исполнительный директор организации "Детские деревни – SOS" Николай Слабжанин удостоился госпремии в области благотворительности.
А ранее Путин встретился с семьями, которые были награждены орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня". Глава государства в ходе общения отметил, что количество многодетных семей в России за последние несколько лет достигло отметки в два миллиона, вступился за многодетные семьи, теряющие господдержку из-за роста доходов, и даже высказался о том, какой будет жизнь после завершения СВО.