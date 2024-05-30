Путин вступился за многодетные семьи, теряющие господдержку из-за роста доходов
Президент Владимир Путин пообещал решить проблему многодетных семей, которые теряют господдержку при росте доходов. Речь об этом зашла на встрече с россиянами, награждёнными орденами "Родительская слава".
Реагируя на жалобу семьи из Ленинградской области, глава государства указал, что уже обращал внимание на эту проблему.
"По поводу ситуаций, связанных с поддержкой со стороны государства, мы обязательно подумаем. Это имеет значение не только для вашей семьи, но и для других, которые оказываются в подобной ситуации", — пообещал президент.
Ранее Life.ru писал, что количество многодетных семей в России за последние несколько лет достигло отметки в два миллиона, то есть выросло практически на 26%. А в ходе Послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о запуске национального проекта "Семья". Ожидается, что новый нацпроект положительно повлияет на рождаемость и даст новые возможности для поддержки семей с детьми. Он также предусматривает продление выплат материнского капитала и увеличение налогового вычета на детей. В "Единой России" ранее рассказали, что обработали уже более трёх с половиной тысяч предложений в нацпроект "Семья" от родителей, просемейных НКО и экспертов.
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