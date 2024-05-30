Путин вступился за многодетные семьи, теряющие господдержку из-за роста доходов

Президент Владимир Путин пообещал решить проблему многодетных семей, которые теряют господдержку при росте доходов. Речь об этом зашла на встрече с россиянами, награждёнными орденами "Родительская слава".

Реагируя на жалобу семьи из Ленинградской области, глава государства указал, что уже обращал внимание на эту проблему.

"По поводу ситуаций, связанных с поддержкой со стороны государства, мы обязательно подумаем. Это имеет значение не только для вашей семьи, но и для других, которые оказываются в подобной ситуации", — пообещал президент.