Путин отметил уверенный рост числа многодетных семей в России

Количество многодетных семей в России за последние несколько лет достигло отметки в два миллиона, то есть выросло практически на 26%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с семьями, которые были награждены орденом "Родительская слава" и "Мать-героиня".

"За последние годы <…> количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%: сейчас таких семей уже более двух миллионов", — рассказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что многодетность должна стать нормой для нашей страны, добавив, что уже сейчас видно уверенное движение в эту сторону. Путин отметил, что дети — счастье для любого человека, которое ни с чем не сравнится, а пример многодетных семей вдохновляет молодых россиян, только-только вступающих во взрослую жизнь.

"Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идём именно в этом направлении", — подытожил он.