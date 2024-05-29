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Путин: Чиновники должны понимать, какой исторический этап сейчас проходит Россия

29 мая, 16:15
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам напомнил, что сейчас у России непростой исторический этап и это должны чётко понимать чиновники при реализации поставленных задач.

"Все должны понимать, в какое время мы живём и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все, все должны работать, как на линии фронта. Все должны себя чувствовать мобилизованными, и только так мы добьёмся тех целей, которые перед собой ставим. В современных условиях по-другому работать нельзя", — подчеркнул глава государства.

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В ходе заседания глава государства сделал ряд важных заявлений. Например, назвал бойцов СВО трудовым эталоном, к которому должны стремиться чиновники, и призвал не забывать, что ключевые для РФ задачи сейчас решаются на фронте. Кроме того, российский лидер отметил, что главная работа над нацпроектами ведётся не в кабинетах, а на местах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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