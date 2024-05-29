Путин: Чиновники должны понимать, какой исторический этап сейчас проходит Россия

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам напомнил, что сейчас у России непростой исторический этап и это должны чётко понимать чиновники при реализации поставленных задач.

"Все должны понимать, в какое время мы живём и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все, все должны работать, как на линии фронта. Все должны себя чувствовать мобилизованными, и только так мы добьёмся тех целей, которые перед собой ставим. В современных условиях по-другому работать нельзя", — подчеркнул глава государства.