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Регион
29 мая, 14:11
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Путин назвал бойцов СВО трудовым эталоном, к которому должны стремиться чиновники

Путин: Власти России должны работать так же напряжённо, как и бойцы в зоне СВО

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Российской власти необходимо постоянно и напряжённо трудиться, следуя примеру бойцов, сражающихся на передовой в зоне СВО. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию, нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

"Мы все вместе, вот все, кто здесь сидит, и все ваши команды на местах — все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта <...> Работать надо постоянно, напряжённо, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем", напомнил глава Российской Федерации.

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Также в ходе заседания Владимир Путин напомнил о приоритетных задачах развития страны, которые стоят перед российскими властями. Таковыми глава государства назвал повышение условий жизни россиян, оздоровление населения, а также выход из демографической ямы.

Юрий Лысенко
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