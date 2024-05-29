Путин назвал бойцов СВО трудовым эталоном, к которому должны стремиться чиновники

Российской власти необходимо постоянно и напряжённо трудиться, следуя примеру бойцов, сражающихся на передовой в зоне СВО. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию, нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

"Мы все вместе, вот все, кто здесь сидит, и все ваши команды на местах — все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта <...> Работать надо постоянно, напряжённо, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем", — напомнил глава Российской Федерации.