Путин поручил кабмину представить проект "Пять морей и озеро Байкал"

Президент России Владимир Путин поручил представить проект "Пять морей и озеро Байкал", по которому в стране будут созданы новые круглогодичные курорты. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству утвердить в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", предусматривающий создание федеральных круглогодичных курортов", — говорится в распоряжении главы государства.

По инициативе российского президента планируется организовать места отдыха на побережьях:

Азовского моря — курорт "Приморск" в Запорожской области;

в Запорожской области; Балтийского моря — курорты "Белая дюна" в Калининградской области и "Санкт-Петербург Марина" в Петербурге;

в Калининградской области и в Петербурге; Каспийского моря — курорт "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане;

в Дагестане; Чёрного моря — курорты "Новая Анапа" в Краснодарском крае и "Золотые пески" в Крыму;

в Краснодарском крае и в Крыму; Японского моря — курорт "Приморье" в Приморском крае;

в Приморском крае; озера Байкал — курорт "Волшебный Байкал" в Бурятии и Иркутской области.

Поручение должно быть исполнено до 1 ноября текущего года, ответственным за это назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Также президент будет ждать от исполнителей предложений по развитию транспортной инфраструктуры в Крыму до 1 августа, учреждения единой цифровой платформы в сфере туризма — до 1 сентября, готовый вариант дорожной карты для автотуристов в районах прохождения трасс М11 "Нева" и М12 "Восток" — до 1 декабря, а также утверждённый федеральный проект по созданию продукции для туризма — до 1 ноября.

Агентству стратегических инициатив (АСИ) было поручено вместе с "Росконгрессом" поддерживать производителей туристического оборудования и других товаров подобной категории. Помимо всего прочего, по распоряжению главы государства как минимум половина доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран будет направлена на развитие нацпроекта по туризму.