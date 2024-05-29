Путин поручил кабмину представить проект "Пять морей и озеро Байкал"
Озеро Байкал осенью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Katvic
Президент России Владимир Путин поручил представить проект "Пять морей и озеро Байкал", по которому в стране будут созданы новые круглогодичные курорты. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству утвердить в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", предусматривающий создание федеральных круглогодичных курортов", — говорится в распоряжении главы государства.
По инициативе российского президента планируется организовать места отдыха на побережьях:
- Азовского моря — курорт "Приморск" в Запорожской области;
- Балтийского моря — курорты "Белая дюна" в Калининградской области и "Санкт-Петербург Марина" в Петербурге;
- Каспийского моря — курорт "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане;
- Чёрного моря — курорты "Новая Анапа" в Краснодарском крае и "Золотые пески" в Крыму;
- Японского моря — курорт "Приморье" в Приморском крае;
- озера Байкал — курорт "Волшебный Байкал" в Бурятии и Иркутской области.
Поручение должно быть исполнено до 1 ноября текущего года, ответственным за это назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Также президент будет ждать от исполнителей предложений по развитию транспортной инфраструктуры в Крыму до 1 августа, учреждения единой цифровой платформы в сфере туризма — до 1 сентября, готовый вариант дорожной карты для автотуристов в районах прохождения трасс М11 "Нева" и М12 "Восток" — до 1 декабря, а также утверждённый федеральный проект по созданию продукции для туризма — до 1 ноября.
Агентству стратегических инициатив (АСИ) было поручено вместе с "Росконгрессом" поддерживать производителей туристического оборудования и других товаров подобной категории. Помимо всего прочего, по распоряжению главы государства как минимум половина доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран будет направлена на развитие нацпроекта по туризму.
По инициативе Владимира Путина новая версия национального проекта по развитию туризма в России будет запущена к началу 2025 года. На реализацию всех задуманных мероприятий в 2025–2030 годах государство выделит 403 миллиарда рублей.