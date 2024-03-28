На нацпроект по туризму выделят не менее 403 млрд рублей, его запустят уже в следующем году

Обновлённый национальный проект по развитию туризма в России начнут выполнять уже в начале 2025 года, на его реализацию в 2025–2030 годах выделят минимум 403 миллиарда рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию круглогодичных курортов.

"Сегодня с учётом приоритетов, обозначенных в Послании, обсудим конкретные решения, которые должны лечь в основу обновлённого национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". К его реализации нужно приступить уже в начале следующего года", — распорядился глава государства.

Объём бюджетного финансирования нацпроекта в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей. Также, по словам Владимира Путина, уже на горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое, до 5%.

"Здесь важно, что на подъём туризма в той или иной мере будут работать практически все наши национальные проекты", — сказал он.