Регион

Уведомления отключены

28 марта, 16:06

На нацпроект по туризму выделят не менее 403 млрд рублей, его запустят уже в следующем году

Путин поручил запустить обновлённый нацпроект по туризму уже в следующем году

Обновлённый национальный проект по развитию туризма в России начнут выполнять уже в начале 2025 года, на его реализацию в 2025–2030 годах выделят минимум 403 миллиарда рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию круглогодичных курортов.

"Сегодня с учётом приоритетов, обозначенных в Послании, обсудим конкретные решения, которые должны лечь в основу обновлённого национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". К его реализации нужно приступить уже в начале следующего года", — распорядился глава государства.

Объём бюджетного финансирования нацпроекта в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей. Также, по словам Владимира Путина, уже на горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое, до 5%.

"Здесь важно, что на подъём туризма в той или иной мере будут работать практически все наши национальные проекты",  сказал он.

78 миллионов поездок: На выставке "Россия" рассказали об успехах туристической отрасли страны
78 миллионов поездок: На выставке "Россия" рассказали об успехах туристической отрасли страны

Напомним, что в конце прошлого года министр экономического развития страны Максим Решетников уже сообщал, что нацпроект по развитию туризма продлят после его окончания в 2024 году. При этом большой пласт программ будет продолжен, состоятся новые конкурсы и отборы.

Обложка ©

Freepik.com / marymarkevich

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров