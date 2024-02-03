78 миллионов поездок: На выставке "Россия" рассказали об успехах туристической отрасли страны

3 февраля на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошёл тематический День туризма. В нём, в частности, приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития России Максим Решетников, сообщается на сайте ведомства. Выступая на открытии, Чернышенко отметил существенный результат, который принёс стартовавший в 2021 году национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Совсем недавно президент нашей страны Владимир Путин сказал, что по природным и климатическим условиям равных России нет. Это действительно так, и в павильоне Минэкономразвития РФ вы можете увидеть, почувствовать, попробовать сами, даже понюхать нашу страну. Но мы понимаем, что невозможно было бы этой красотой насладиться, если бы не национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который по поручению президента начал свою работу в 2021 году", — сказал Чернышенко.

Зампред правительства подчеркнул, что уже сейчас виден существенный результат. Так, например, несмотря на огромное количество введённых против России санкций, продолжает расти поток иностранных туристов. Чернышенко призвал посмотреть стенды регионов на выставке "Россия" — после увиденного захочется отправиться в путешествие по богатой красотами стране. Также вице-премьер отметил, что спрос на внутренний туризм не просто восстановился после пандемии, но и превысил доковидный уровень.

"Мы сегодня говорим о росте 20%, число поездок составило 78 миллионов. Это подтверждает правильность выбранной нами стратегии – стратегии наращивания предложения", – пояснил Чернышенко.

В свою очередь Решетников сообщил, что благодаря росту популярности внутреннего туризма выручка бизнеса увеличилась в полтора раза. Компании стали активнее вкладываться в инфраструктуру.

"Поддержку этому оказал нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Строятся отели по льготным программам кредитования, модульные гостиницы, инфраструктура для туристических кластеров. Сконцентрировали на туризме дополнительные меры поддержки: программы Корпорации МСП, оcобые экономические зоны и другие инструменты регионального развития. Так сместили фокус поддержки со спроса на предложение. Это было своевременное решение: программы кэшбека хорошо сработали в ковид и вначале санкций. Сейчас спрос на путешествия растет и без стимулирующих мер", — подчеркнул министр.

Глава ведомства добавил, что это далеко не весь потенциал. Так, эксперты оценивают потенциал туризма в 140 миллионов поездок до 2030 года.