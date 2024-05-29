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29 мая, 10:52

"Единая Россия" получила более 3,5 тысячи идей для нацпроекта "Семья"

Представители партии "Единая Россия" обработали более трёх с половиной тысяч предложений в нацпроект "Семья" от родителей, просемейных НКО (некоммерческие организации) и экспертов. Об этом рассказала глава комиссии генсовета партии по поддержке семьи Анна Кузнецова, чьи слова опубликованы в телеграм-канале пресс-службы ЕР.

Все предложения, по словам депутата Кузнецовой, были поделены на три больших блока. Первый охватывает предложения по расширению и углублению мер поддержки семей с детьми, материнского капитала и развитию системы государственной помощи молодым и студенческим семьям.

"Второй большой блок предложений связан с развитием просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье не только удобно получать социальную помощь, посещать общественные пространства, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях, развитие семейных МФЦ. И, конечно же, популяризация семейных ценностей", — приводит слова Анны Кузнецовой пресс-служба партии.

По её словам, 43% предложений поступили от родителей несовершеннолетних детей. Ещё 15% инициатив внесли родители детей старше 18 лет, 12% поступили от бабушек и дедушек, 20% — от общественных организаций, помогающих семьям. От молодых людей, которые только планируют стать родителями, партия получила 5% идей. На следующем этапе ЕР направит все обработанные инициативы на рассмотрение Правительству РФ.

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Ранее Владимир Путин объявил о запуске национального проекта "Семья", который, как ожидается, положительно повлияет на рождаемость и даст новые возможности для поддержки семей с детьми. Он также предусматривает продление выплат материнского капитала и увеличение налогового вычета на второго ребёнка до 2800 рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребёнка — до 6000 рублей в месяц.

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Shutterstock / FOTODOM / Liderina

Владимир Озеров
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