"Единая Россия" получила более 3,5 тысячи идей для нацпроекта "Семья"

Представители партии "Единая Россия" обработали более трёх с половиной тысяч предложений в нацпроект "Семья" от родителей, просемейных НКО (некоммерческие организации) и экспертов. Об этом рассказала глава комиссии генсовета партии по поддержке семьи Анна Кузнецова, чьи слова опубликованы в телеграм-канале пресс-службы ЕР.

Все предложения, по словам депутата Кузнецовой, были поделены на три больших блока. Первый охватывает предложения по расширению и углублению мер поддержки семей с детьми, материнского капитала и развитию системы государственной помощи молодым и студенческим семьям.

"Второй большой блок предложений связан с развитием просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье не только удобно получать социальную помощь, посещать общественные пространства, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях, развитие семейных МФЦ. И, конечно же, популяризация семейных ценностей", — приводит слова Анны Кузнецовой пресс-служба партии.

По её словам, 43% предложений поступили от родителей несовершеннолетних детей. Ещё 15% инициатив внесли родители детей старше 18 лет, 12% поступили от бабушек и дедушек, 20% — от общественных организаций, помогающих семьям. От молодых людей, которые только планируют стать родителями, партия получила 5% идей. На следующем этапе ЕР направит все обработанные инициативы на рассмотрение Правительству РФ.