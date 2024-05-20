В финал конкурса "Это у нас семейное" вышли 74 семьи из ЦФО

В Москве подошёл к концу полуфинал конкурса "Это у нас семейное", созданный на президентской платформе "Россия — страна возможностей", в котором участвовали 417 команд из Центрального федерального округа, из них в финал вышли 74 семьи. Участники выполняли интеллектуальные, спортивные и творческие задания.

Среди победителей оказалось двадцать семей из Москвы, десять — из Московской области, шесть — из Ярославской, по четыре — из Белгородской и Воронежской областей, по три — из Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областей, по две — из Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тамбовской и Тверской областей, одна — из Смоленской области, а также одна семья из Республики Казахстан.

Средний возраст детей-финалистов — 13 лет, родителей — 42 года, бабушек и дедушек — 65 лет, а прабабушек и прадедушек — 76. Самому юному победителю полуфинала 5 лет, самому старшему — 82 года.

Организаторы подготовили для семей сюрприз — встречу с членом Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное", вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России, четырёхкратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира по спортивной гимнастике Алексеем Немовым.

Встреча с Алексеем Немовым. Фото © Предоставлено Life.ru

"Именно формат соревнований позволяет семьям сблизиться и почувствовать себя настоящей командой. Я видел, как понимают друг друга участники: при выполнении заданий им не нужно было даже говорить, хватало одного взгляда, чтобы родные поняли и поддержали", — говорит Немов.

Уже традиционно в заключительный день семейные команды демонстрировали свои творческие способности: пели песни, читали стихи, представляли танцевальные номера, играли на музыкальных инструментах.

Награждение семей – участников конкурса "Это у нас семейное". Видео © Предоставлено Life.ru