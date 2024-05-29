Путин поставил главные задачи перед Советом по стратегическому развитию в Кремле Путин назвал сбережение народа и благополучие людей приоритетом политики РФ 29 мая, 14:04 Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В России власти первостепенными задачами видят улучшение жизни населения, укрепление здоровья граждан и решение демографических вопросов. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, которое проходит в Кремле.

"Это, прежде всего, <…> сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей. Новые возможности для того, чтобы каждый человек мог максимально раскрыть свои способности и таланты, добиться успехов", — подчеркнул глава государства, говоря о приоритетах в политике РФ.

Путин также назвал важным направлением развитие экономики, в том числе "достижение качественно новой динамики отраслей", которая достигается технологическим суверенитетом, подготовкой кадров и прорывом в цифровизации. Глава государства подчеркнул, что оценивать результаты нацпроектов будут по тому, как меняется жизнь простых граждан, а не по количеству проведённых мероприятий и израсходованных денег.

Ранее в мае Путин уже говорил, что экономические показатели России растут, но главным для страны остаётся повышение благосостояния жителей и эффективное развитие всех отраслей.

Авторы Татьяна Миссуми