Путин подписал закон об открытом реестре должников по алиментам
Президент Владимир Путин подписал закон об открытом реестре должников по алиментам. Изменения вносятся в закон "Об исполнительном производстве". После включения гражданина в этот реестр информация о нём будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.
К слову, в 2022 году в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ находилось почти 1,6 млн исполнительных производств о взыскании алиментов, а в течение прошлого года с неплательщиков было взыскано 47,6 млрд рублей.
Ранее Life.ru писал, что актриса Агата Муцениеце требует суд пересмотреть сумму алиментов, которые платит её бывший супруг, актёр Павел Прилучный, на содержание двух совместных детей. Соответствующее заявление от артистки уже поступило в Головинский районный суд столицы.
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