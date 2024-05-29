Президент Владимир Путин подписал закон об открытом реестре должников по алиментам. Изменения вносятся в закон "Об исполнительном производстве". После включения гражданина в этот реестр информация о нём будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.

К слову, в 2022 году в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ находилось почти 1,6 млн исполнительных производств о взыскании алиментов, а в течение прошлого года с неплательщиков было взыскано 47,6 млрд рублей.