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14 апреля, 21:28

Муцениеце потребовала в суде перерасчёта алиментов от Прилучного

Агата Муцениеце подала на Павла Прилучного в суд из-за алиментов

Актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актриса Агата Муцениеце требует суд пересмотреть сумму алиментов, которые платит её бывший супруг, актёр Павел Прилучный, на содержание двух совместных детей. Соответствующее заявление от артистки уже поступило в Головинский районный суд столицы и будет рассмотрено 24 апреля.

"Она требует, чтобы до 18-летия Тимофея артист перечислял детям треть всех своих доходов, полученных за месяц, а потом — четверть доходов до 18-летия Мии", — рассказал kp.ru источник.

Между тем юристы пояснили, что требование актрисы абсолютно законно: в соответствии со статьёй Семейного кодекса, на содержание двух детей отец должен выплачивать не более трети своего дохода. Однако стоит не забывать, что у Прилучного в мае прошлого года родился ещё один ребёнок — от нынешней жены, Зепюр Брутян, которая, как и Муцениеце, может потребовать перерасчёта алиментов. Если такое заявление поступит, то звезда сериала "Мажор" должен будет платить не более половины своего ежемесячного дохода на всех детей.

Прилучный задолжал более ₽50 тысяч за коммунальные услуги по квартире Муцениеце
Прилучный задолжал более ₽50 тысяч за коммунальные услуги по квартире Муцениеце

О том, что Муцениеце хочет заставить Прилучного отдавать 30% заработка на алименты сыну и дочери, впервые сообщалось в октябре прошлого года. Актёр получает около полумиллиона за один съёмочный день. Если суд согласится с размером алиментов, то из этих денег детям Муцениеце Прилучному придётся перечислять 150 тысяч из дохода за съёмочный день.

Оксана Попова
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