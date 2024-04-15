Муцениеце потребовала в суде перерасчёта алиментов от Прилучного

Актриса Агата Муцениеце требует суд пересмотреть сумму алиментов, которые платит её бывший супруг, актёр Павел Прилучный, на содержание двух совместных детей. Соответствующее заявление от артистки уже поступило в Головинский районный суд столицы и будет рассмотрено 24 апреля.

"Она требует, чтобы до 18-летия Тимофея артист перечислял детям треть всех своих доходов, полученных за месяц, а потом — четверть доходов до 18-летия Мии", — рассказал kp.ru источник.

Между тем юристы пояснили, что требование актрисы абсолютно законно: в соответствии со статьёй Семейного кодекса, на содержание двух детей отец должен выплачивать не более трети своего дохода. Однако стоит не забывать, что у Прилучного в мае прошлого года родился ещё один ребёнок — от нынешней жены, Зепюр Брутян, которая, как и Муцениеце, может потребовать перерасчёта алиментов. Если такое заявление поступит, то звезда сериала "Мажор" должен будет платить не более половины своего ежемесячного дохода на всех детей.