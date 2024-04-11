Прилучный задолжал более ₽50 тысяч за коммунальные услуги по квартире Муцениеце
Павел Прилучный. Обложка © Telegram / bugevuge001
Известный российский актёр Павел Прилучный задолжал более 50 тысяч рублей за коммунальные услуги. Артист должен за воду, отопление и электричество по квартире, которая принадлежит его бывшей жене Агате Муцениеце, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, Мосэнергосбыт подал в суд на Прилучного. Накопилось уже около 57 тысяч рублей, а также пени и госпошлина. Примечательно, что из четырёхкомнатной квартиры "мажора" выселили уже давно. Муцениеце потребовала освободить её квадратные метры на "Речном вокзале" ещё год назад, выписав экс-супруга через суд. Несмотря на это, суд выписал приказ — актёр всё же должен оплатить задолженность.
Напомним, ещё в 2020 году Муцениеце объявила о расставании с Прилучным после девяти лет брака. В июне пара официально развелась. В феврале 2023-го артистка подала в суд, чтобы выписать бывшего из московской квартиры за 30 миллионов рублей. Весной её иск удовлетворили, однако она решила пойти до конца и потребовала от него компенсировать все затраты. Кстати, сам Прилучный долго не грустил — в августе 2022 года звезда российских сериалов сыграл свадьбу с 26-летней коллегой по цеху Зепюр Брутян, а вскоре они обзавелись пополнением.