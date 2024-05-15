Алименты на ребёнка в 2024 году: Адвокат объяснила, как рассчитать, сколько платить и как взыскать Адвокат Данильченко: На трёх детей алименты назначаются в размере 1/2 от дохода 15 мая, 06:35 Алименты присуждаются, как правило, с момента обращения в суд. Обложка © Freepik.com

Алименты — это средства, которые по закону один из родителей в случае развода должен выплачивать на несовершеннолетнего ребёнка. Они могут перечисляться добровольно или принудительно — в судебном порядке. О том, как и сколько платить, а также как взыскать деньги с нерадивого супруга, Life.ru рассказала адвокат, председатель "Коллегии адвокатов Виктории Данильченко" Виктория Данильченко.

Если родитель не участвует в содержании своих несовершеннолетних детей, алименты с него можно взыскать через суд. Для этого нужно обратиться в суд по месту жительства ответчика или истца. В зависимости от ситуации подаётся заявление о вынесении судебного приказа либо исковое заявление. В каком именно порядке родителю следует обратиться в суд, зависит от ряда обстоятельств. Виктория Данильченко Адвокат, председатель "Коллегии адвокатов Виктории Данильченко"

Так, нужно обратиться к мировому судье по месту жительства должника или по своему месту жительства с заявлением о вынесении судебного приказа, если: требование о взыскании алиментов не связано с установлением материнства/отцовства;

требование не связано с необходимостью привлечения других заинтересованных лиц;

требование не связано с лишением или ограничением родительских прав;

требование не связано с расторжением соглашения об уплате алиментов или признанием его недействительным;

должник не выплачивает алименты на другое лицо.

В таких случаях мировой судья выносит судебный приказ. Но если от матери или отца поступят возражения относительно исполнения приказа или если есть иные обстоятельства, препятствующие обращению в порядке приказного производства, то родителю следует обратиться в суд в порядке искового производства. После подачи иска родитель принимает участие в судебном разбирательстве и получает решение суда.

Алименты присуждаются, как правило, с момента обращения в суд. При определённых условиях выплаты могут быть взысканы за прошедший период в пределах трёхлетнего срока со дня предъявления иска, указала Данильченко.

Если родитель имеет постоянный доход, то алименты могут быть назначены в долевом отношении: на одного ребёнка в размере 1/4 от заработка, на двух детей — 1/3, на трёх и более детей — 1/2. Freepik.com

"Алименты в твёрдой денежной сумме или одновременно в долях и в твёрдой денежной сумме назначаются при отсутствии соглашения об уплате алиментов и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок либо если у него отсутствует доход, а также в других случаях", — отмечает адвокат.

По её словам, решение суда о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению. Это означает, что исполнительный лист выдаётся судом сразу после принятия соответствующего постановления.

Все привыкли, что чаще всего алименты платят мужчины. А ранее Life.ru рассказывал, в каком случае это должна делать женщина.