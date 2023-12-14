Отец из Самары нашёл очень хитрый способ не платить алименты, но его разоблачили В Самаре мужчина несколько раз менял фамилию, чтобы избежать уплаты алиментов 14 декабря, 08:33 В Самаре приставы разыскали отца, менявшего фамилию из-за алиментов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

В Самаре мужчина уклонялся от уплаты алиментов сыновьям, несколько раз меняя фамилию, в результате чего его никак не могли разыскать судебные приставы. Об этом пишет kp.ru.

Самарец развёлся с женой, но алименты детям платить не стал. В отношении него было возбуждено исполнительное производство. Мужчине запретили покидать территорию России и использовать водительское удостоверение. Однако найти должника никак не удавалось.

Горе-отца удалось разоблачить через некоторое время. Оказалось, он просто менял фамилии, чтобы не платить своим детям. Также у мужчины нашёлся ещё один ребёнок, который тоже не получал от него деньги. Когда должника задержали, его отправили на обязательные работы, после чего ему всё же пришлось начать платить алименты.

Ранее Лайф писал, что актриса Агата Муцениеце хочет заставить своего бывшего мужа актёра Павла Прилучного отдавать 30% заработка на алименты сыну и дочери. Артист получает около полумиллиона за один съёмочный день. Если суд согласится с размером алиментов, то из этих денег детям Муцениеце Прилучному придётся перечислять 150 тысяч из дохода за съёмочный день.

Авторы Татьяна Миссуми