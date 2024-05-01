Юрист перечислил долги, неуязвимые перед банкротством

Завершённую процедуру банкротства ошибочно считать спасением от всех долгов. Существуют финансовые обязательства, которые продолжат требовать от заёмщика погашения, пояснил "Царьграду" юрист Евгений Самсонюк.

По словам эксперта, банкротство не распространяется на выплату алиментов, возмещение ущерба, личные долги третьим лицам и остальные задолженности персонального характера. Освободиться от обязательств не смогут и банкроты – индивидуальные предприниматели, задолжавшие работникам заработную плату или выходные пособия. В противном случае велик риск стать фигурантом уголовного дела, предостерёг юрист.

Аналогичным образом дело обстоит и с людьми, имеющими статус контролирующего должника лица на предприятии. В случае банкротства фирмы из-за субсидиарной ответственности перед кредиторами выбраться сухим из воды не получится. Наконец, подавший заявление о признании банкротом гражданин будет обязан расплатиться по всем новым задолженностям.