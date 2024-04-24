Блогерша Блиновская готова погасить свой внушительный долг 24 апреля, 10:57 Блогер Елена Блиновская в суде. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей, готова погасить причинённый российскому бюджету ущерб. Об этом заявила адвокат "королевы марафонов" Наталия Сальникова в ходе заседания Мосгорсуда.

По её данным, следствие согласилось снять арест с имущества Блиновской, чтобы та выплатила долг.

"Елена готова осуществить погашение, у нас есть согласие следствия на снятия ареста с некоторого имущества для погашения недоимки", — сказала адвокат.

Авторы Александра Вишнякова