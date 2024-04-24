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Блогерша Блиновская готова погасить свой внушительный долг

24 апреля, 10:57
Блогер Елена Блиновская в суде. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Блогер Елена Блиновская в суде. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей, готова погасить причинённый российскому бюджету ущерб. Об этом заявила адвокат "королевы марафонов" Наталия Сальникова в ходе заседания Мосгорсуда.

По её данным, следствие согласилось снять арест с имущества Блиновской, чтобы та выплатила долг.

"Елена готова осуществить погашение, у нас есть согласие следствия на снятия ареста с некоторого имущества для погашения недоимки", сказала адвокат.

Муж Блиновской заявил, что с ним пытаются разорвать контракт, и попросил защиты у Бастрыкина
Муж Блиновской заявил, что с ним пытаются разорвать контракт, и попросил защиты у Бастрыкина

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года за неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей и отмывание денежных средств. Сначала "королева марафонов" была под домашним арестом, но позже её отправили в СИЗО за многократные нарушения меры пресечения. В марте следствие предъявило ей окончательное обвинение. Тем временем муж блогерши Алексей Блиновский отправился в зону проведения спецоперации, чтобы попытаться спасти свою бизнес-империю от полного краха.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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