Муж Елены Блиновской ушёл на СВО, чтобы спасти от краха последний бизнес

Алексей Блиновский отправился в зону проведения спецоперации, чтобы попытаться спасти свою бизнес-империю от полного краха. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Всего супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской владел 12 компаниями, однако на данный момент из-за проблем с семейными счетами и огромными долгами он испытывает серьёзные финансовые трудности. Участием в СВО предприниматель планирует реабилитироваться и попытаться повлиять на решение суда о переводе жены в СИЗО.