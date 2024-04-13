Муж Елены Блиновской ушёл на СВО, чтобы спасти от краха последний бизнес
Елена Блиновская и её супруг Алексей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Алексей Блиновский отправился в зону проведения спецоперации, чтобы попытаться спасти свою бизнес-империю от полного краха. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Всего супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской владел 12 компаниями, однако на данный момент из-за проблем с семейными счетами и огромными долгами он испытывает серьёзные финансовые трудности. Участием в СВО предприниматель планирует реабилитироваться и попытаться повлиять на решение суда о переводе жены в СИЗО.
Напомним, громкое уголовное дело и огромные долги привели бизнес-империю Алексея Блиновского к краху. По данным Life.ru, уже три его компании проходят процедуру ликвидации, а ещё одна — банкротства. Причиной стало то, что организация давно не платила налоги.
Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем автомобиле. Блогершу обвиняют в неуплате налогов и отмывании денежных средств, на данный момент сумма её долга достигла 1,5 миллиарда рублей. Изначально суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако позднее из-за нарушений условий меры пресечения её изменили на СИЗО. В марте Блиновской предъявили окончательное обвинение, она уже начала знакомиться с делом.