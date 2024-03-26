Блогерша Блиновская приступила к ознакомлению с материалами своего дела
Елена Блиновская в зале суда. Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Блогеры Елена и Алексей Блиновские приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
"После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", — добавили в СК.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке выехать из РФ. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, на данный момент сумма её долга вплотную подобралась к 1,5 миллиарда рублей. Изначально суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако систематические нарушения условий меры пресечения вынудили Фемиду изменить решение в пользу СИЗО. А недавно СМИ узнали о расширении обвинения по делу: следствие увеличило размер легализованных средств и имущества, приобретённого преступным путём, с 43 до 700 миллионов рублей. 22 марта "королеве марафонов" было предъявлено окончательное обвинение.