Блогерша Блиновская приступила к ознакомлению с материалами своего дела

Блогеры Елена и Алексей Блиновские приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", — добавили в СК.