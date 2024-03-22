Елене Блиновской предъявили окончательное обвинение

Следствие предъявило Елене Блиновской окончательное обвинение, сообщила адвокат блогерши Наталия Сальникова. По словам юриста, "королеву марафонов" допросили в СИЗО, она признаёт вину лишь частично.

"Елене Олеговне только что предъявили обвинение в окончательной редакции... В связи с расширенным обвинением Елена заявила, что признаёт вину только в уклонении от уплаты налогов", — сказала адвокат в беседе с ТАСС.