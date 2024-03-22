Елене Блиновской предъявили окончательное обвинение
Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Следствие предъявило Елене Блиновской окончательное обвинение, сообщила адвокат блогерши Наталия Сальникова. По словам юриста, "королеву марафонов" допросили в СИЗО, она признаёт вину лишь частично.
"Елене Олеговне только что предъявили обвинение в окончательной редакции... В связи с расширенным обвинением Елена заявила, что признаёт вину только в уклонении от уплаты налогов", — сказала адвокат в беседе с ТАСС.
Уже в понедельник супруга блогерши Алексея допросят, после чего им объявят об окончании следственных действий. Уголовное дело, по словам Сальниковой, состоит из порядка 30 томов.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании, на данный момент сумма её долга вплотную подобралась к 1,5 миллиарда рублей. Изначально суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако систематические нарушения условий меры пресечения вынудили Фемиду изменить решение в пользу СИЗО. Блиновская "переехала" в один из московских изоляторов, откуда пыталась обжаловать долг. Тем временем на фоне неподъёмного долга родственники блогерши могут объявить о банкротстве. А недавно СМИ узнали о расширении обвинения по делу: следствие увеличило размер легализованных средств и имущества, приобретённого преступным путём, с 43 до 700 миллионов рублей.