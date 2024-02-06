Улик против миллиардерши Блиновской набралось на 28 томов весом 30 кг

В Арбитражный суд Москвы представители ФНС принесли в качестве доказательств 28 томов уголовного дела весом в 30 килограммов после того, как блогерша Елена Блиновская решила обжаловать свой полуторамиллиардный долг по налогам. Об этом пишет SHOT.