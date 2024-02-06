Улик против миллиардерши Блиновской набралось на 28 томов весом 30 кг
Сотрудники ФНС принесли в суд 28 томов уголовного дела в отношении Блиновской
Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
В Арбитражный суд Москвы представители ФНС принесли в качестве доказательств 28 томов уголовного дела весом в 30 килограммов после того, как блогерша Елена Блиновская решила обжаловать свой полуторамиллиардный долг по налогам. Об этом пишет SHOT.
Представители ФНС принесли в суд 28 томов уголовного дела. Фото © t.me / SHOT
Суд дал юристам Блиновской месяц, чтобы изучить поступившие из налоговой материалы. Следующее заседание состоится 5 марта. Адвокаты "королевы марафонов" намерены продолжать требовать от суда признать незаконным решение ФНС о взыскании с блогерши налоговой задолженности в размере 1,43 миллиарда рублей.
Напомним, дело в отношении Елены Блиновской заведено в апреле 2023 года. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, на данный момент её долг достиг почти полутора миллиардов рублей. Суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, но она регулярно нарушала условия меры пресечения, из-за чего была отправлена в московское СИЗО № 6 "Печатники". На фоне скандального дела и неподъёмного долга родственники Блиновской могут объявить о банкротстве.