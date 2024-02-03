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3 февраля, 13:31

Помогала уйти от уплаты налогов: В деле Блиновской появился новый фигурант

Mash: В деле Блиновской появился новый фигурант, помогавший ей не платить налоги

В деле Блиновской появился новый фигурант — некая Адиля Суфьянова, в 2019 году предоставившая "королеве марафонов" электронные ключи от системы "Клиент-Банк". По данным Mash, благодаря такой "опции" блогерша на протяжении трёх лет могла совершать любые трансакции без уплаты налогов.

Огромные суммы переводили и обналичивали через ООО "Ярославна", причём якобы без ведома Суфьяновой. Теперь следствию предстоит разобраться, сколько было бухгалтеров, имеющих доступ к ключам, и сколько именно денег прошло через эту схему. К слову, наказание по соответствующей статье подразумевает до шести лет лишения свободы.

Блиновская из СИЗО прокомментировала сообщения об ухудшении здоровья
Блиновская из СИЗО прокомментировала сообщения об ухудшении здоровья

Напомним, Елена Блиновская попала в лапы российского правосудия в апреле 2023 года, когда пыталась выехать за рубеж на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании, на данный момент её долг достиг космической суммы в почти полтора миллиарда рублей. Суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, но она регулярно нарушала условия меры пресечения, из-за чего была отправлена в московское СИЗО № 6 "Печатники". По данным Life.ru, там Блиновскую ждёт скромная арестантская жизнь со всеми вытекающими обязанностями. Тем временем на фоне скандального дела и неподъёмного долга родственники Блиновской могут объявить о банкротстве.

В Ярославле двум фигурантам дела Блиновской дали по три года условно
В Ярославле двум фигурантам дела Блиновской дали по три года условно
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ТАСС / Прокуратура Москвы

Матвей Константинов
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