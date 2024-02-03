Помогала уйти от уплаты налогов: В деле Блиновской появился новый фигурант

В деле Блиновской появился новый фигурант — некая Адиля Суфьянова, в 2019 году предоставившая "королеве марафонов" электронные ключи от системы "Клиент-Банк". По данным Mash , благодаря такой "опции" блогерша на протяжении трёх лет могла совершать любые трансакции без уплаты налогов.

Огромные суммы переводили и обналичивали через ООО "Ярославна", причём якобы без ведома Суфьяновой. Теперь следствию предстоит разобраться, сколько было бухгалтеров, имеющих доступ к ключам, и сколько именно денег прошло через эту схему. К слову, наказание по соответствующей статье подразумевает до шести лет лишения свободы.