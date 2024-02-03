Блиновская из СИЗО прокомментировала сообщения об ухудшении здоровья
Председатель ОНК Москвы: Блиновская опровергла сообщения об ухудшении здоровья
Находящаяся в СИЗО Елена Блиновская опровергла сообщения об ухудшении состояния её здоровья. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков, посетивший блогершу в СИЗО № 6 "Печатники".
"Елена опровергла информацию об ухудшении её здоровья, сказав, что это не соответствует действительности", — написал он в телеграм-канале.
По словам правозащитника, "королеву марафонов" уже перевели из карантинной камеры в обычную, где у неё появились две соседки. Каких-либо жалоб на условия содержания в адрес правозащитников от Блиновской не поступало.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Блиновская находится на грани депрессии. Журналисты утверждали, что на фоне стресса блогерша плохо питается, из-за чего похудела на несколько килограммов.
Напомним, Блиновская попала в лапы правосудия в апреле 2023 года, когда пыталась покинуть Россию на арендованном автомобиле. "Королеву марафонов", учившую подписчиков "исполнять мечты", обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании, на данный момент её долг достиг космической суммы в почти полтора миллиарда рублей. Поначалу суд отправил блогершу под домашний арест, однако неоднократные нарушения меры пресечения вынудили Фемиду отправить её в следственный изолятор. По данным Лайфа, в новом доме — московском СИЗО № 6 "Печатники" — новоиспечённая арестантка будет жить по общим порядкам. Тем временем на фоне скандального дела и неподъёмного долга родственники Блиновской могут объявить о банкротстве.
ТАСС / Алексей Потицкий