Блиновская из СИЗО прокомментировала сообщения об ухудшении здоровья

Находящаяся в СИЗО Елена Блиновская опровергла сообщения об ухудшении состояния её здоровья. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков, посетивший блогершу в СИЗО № 6 "Печатники".

"Елена опровергла информацию об ухудшении её здоровья, сказав, что это не соответствует действительности", — написал он в телеграм-канале.

По словам правозащитника, "королеву марафонов" уже перевели из карантинной камеры в обычную, где у неё появились две соседки. Каких-либо жалоб на условия содержания в адрес правозащитников от Блиновской не поступало.