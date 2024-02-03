Находящейся в московском СИЗО Блиновской запретили свидания с мужем

Находящейся в СИЗО Елене Блиновской отказали в свиданиях с мужем. Как сообщает Mash , на данный момент блогерше разрешено общение только по почте, но письма ей никто не присылал.

По информации телеграм-канала, 24 января адвокат Блиновской направил несколько ходатайств в канцелярию суда. В частности, он попросил разрешить "королеве марафонов" звонки и встречи с родственниками. В течение трёх дней ответ так и не был получен, что автоматически означает отказ.