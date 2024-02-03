Находящейся в московском СИЗО Блиновской запретили свидания с мужем
Mash: Находящейся в СИЗО Блиновской отказали в свиданиях с мужем
Находящейся в СИЗО Елене Блиновской отказали в свиданиях с мужем. Как сообщает Mash, на данный момент блогерше разрешено общение только по почте, но письма ей никто не присылал.
По информации телеграм-канала, 24 января адвокат Блиновской направил несколько ходатайств в канцелярию суда. В частности, он попросил разрешить "королеве марафонов" звонки и встречи с родственниками. В течение трёх дней ответ так и не был получен, что автоматически означает отказ.
Напомним, Елена Блиновская попала в лапы правосудия в апреле 2023 года, когда пыталась покинуть Россию на арендованном автомобиле. "Королеву марафонов", учившую подписчиков "исполнять мечты", обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, на данный момент её долг достиг космической суммы почти в полтора миллиарда рублей. Поначалу суд отправил блогершу под домашний арест, однако неоднократные нарушения меры пресечения вынудили Фемиду отправить её в следственный изолятор. По данным Лайфа, в новом доме — московском СИЗО № 6 "Печатники" — новоиспечённая арестантка будет жить по общим порядкам. Тем временем на фоне скандального дела и неподъёмного долга родственники Блиновской могут объявить о банкротстве. Сама же она сейчас находится на карантине и впала в депрессию.
ТАСС / Софья Сандурская