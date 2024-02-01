Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии и почти не общается с сокамерницами
SHOT: Блиновская из-за стресса похудела на несколько килограммов в СИЗО
Блогер Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии. На фоне стресса она плохо питается и похудела на несколько килограммов. Как сообщает источник SHOT, в настоящее время женщина пребывает в карантинной камере на 20 человек. При этом она не общается с сокамерницами.
По информации телеграм-канала, через несколько дней Блиновскую переведут в обычную камеру с телевизором и холодильником, где ей будут доступны ежедневные прогулки, парикмахерская и посещение библиотеки. Кроме того, Блиновская сможет заказывать комплексные блюда из "Кулинарной лавки".
Однако "королеве марафонов" придётся делать уборку наравне с другими арестованными. Если она попытается отказаться от выполнения обязанностей, то "бывалые мадам" быстро поставят её на место, указал источник. Вместе с этим есть вероятность, что Блиновскую поместят в спецблок с усиленным контролем и системой видеонаблюдения, чтобы избежать "внештатных ситуаций".
Напомним, Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, и на данный момент сумма её долга достигла примерно полутора миллиардов рублей. Сначала суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако неоднократные нарушения меры пресечения вынудили Фемиду изменить своё решение в пользу СИЗО. Ближайшие месяцы Блиновской предстоит провести в московском изоляторе № 6 "Печатники", где её уже поместили на карантин. К слову, на фоне проблем с законом и неподъёмного долга блогерша и её семья могут объявить о банкротстве.