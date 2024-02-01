Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии и почти не общается с сокамерницами

Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии. На фоне стресса она плохо питается и похудела на несколько килограммов. Как сообщает источник SHOT, в настоящее время женщина пребывает в карантинной камере на 20 человек. При этом она не общается с сокамерницами.

По информации телеграм-канала, через несколько дней Блиновскую переведут в обычную камеру с телевизором и холодильником, где ей будут доступны ежедневные прогулки, парикмахерская и посещение библиотеки. Кроме того, Блиновская сможет заказывать комплексные блюда из "Кулинарной лавки".