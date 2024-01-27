Обвиняемая в торговле детьми может стать сокамерницей Блиновской в московском СИЗО
Кp.ru: Сокамерницей Блиновской может стать обвиняемая в торговле детьми
Сокамерницей Елены Блиновской может стать обвиняемая в торговле детьми. Как пишет сайт kp.ru, ссылаясь на источник в силовых структурах, в СИЗО № 6 "Печатники" с октября 2023 года находятся многодетные мамы Юлия Логинова и Наталья Патока.
"Их (Логинову и Патоку. — Прим. Лайфа) держат в разных камерах, потому что фигурантам одного и того же дела до приговора общаться нельзя. Но Блиновская вполне может попасть к одной из них", — пишет издание.
Юлия Логинова на заседании по делу о торговле детьми в Преображенском суде Москвы. Фото © LIFE
Пока Блиновскую временно поместили в карантинную камеру, рассчитанную на 20 человек. Вместе с ней здесь находятся женщины, которые также впервые оказались в СИЗО. Причём большинство из них проходит по делам об экономических преступлениях.
Напомним, многодетных матерей 47-летнюю Юлию Логинову и 44-летнюю Наталью Патоку арестовали осенью 2023 года по делу о торговле людьми. Первую подозревают в том, что она купила как минимум двух из 15 своих детей, вторую — в посредничестве в этих сделках. Женщинам грозит до 15 лет лишения свободы.
Как писал Лайф, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании, и на данный момент сумма её долга достигла почти полутора миллиардов рублей. Сначала суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако неоднократные нарушения меры пресечения вынудили Фемиду изменить своё решение в пользу СИЗО. Ближайшие месяцы Блиновской предстоит провести в московском изоляторе № 6 "Печатники", где её уже поместили на карантин. К слову, на фоне проблем с законом и неподъёмного долга блогерша и её семья могут объявить о банкротстве.
ТАСС / Пресс-служба Замоскворецкого суда