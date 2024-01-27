Обвиняемая в торговле детьми может стать сокамерницей Блиновской в московском СИЗО

Сокамерницей Елены Блиновской может стать обвиняемая в торговле детьми. Как пишет сайт kp.ru, ссылаясь на источник в силовых структурах, в СИЗО № 6 "Печатники" с октября 2023 года находятся многодетные мамы Юлия Логинова и Наталья Патока.

"Их (Логинову и Патоку. — Прим. Лайфа) держат в разных камерах, потому что фигурантам одного и того же дела до приговора общаться нельзя. Но Блиновская вполне может попасть к одной из них", — пишет издание.

Юлия Логинова на заседании по делу о торговле детьми в Преображенском суде Москвы. Фото © LIFE

Пока Блиновскую временно поместили в карантинную камеру, рассчитанную на 20 человек. Вместе с ней здесь находятся женщины, которые также впервые оказались в СИЗО. Причём большинство из них проходит по делам об экономических преступлениях.