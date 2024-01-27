Мама Блиновской может лишиться личных накоплений из-за долгов дочери перед ФНС
Пенсионный счёт матери Блиновской арестован за долги дочери перед ФНС
Елена Блиновская и её мать. Обложка ©ТАСС / Софья Сандурская, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya
Пенсионный счёт матери Елены Блиновской арестовали из-за долга дочери перед ФНС. По данным Mash, суд в Москве счёл 168 тысяч рублей, накопленные Ниной Останиной, заработанными преступным путём.
Так, каждый месяц пенсионерка получала скромную пенсию в 13 тысяч, заработанную многолетней работой бухгалтером. Женщина, учитывая доход мужа-бизнесмена, решила не трогать эти деньги, начав копить. Кроме того, под арест также попала квартира, в которой прописаны четверо детей родного брата "королевы марафонов" и его бывшей супруги.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании, и на данный момент сумма её долга достигла почти полутора миллиардов рублей. Сначала суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако неоднократные нарушения меры пресечения вынудили Фемиду изменить своё решение в пользу СИЗО. Ближайшие месяцы Блиновской предстоит провести в московском изоляторе № 6 "Печатники", где её уже поместили на карантин. К слову, на фоне проблем с законом и неподъёмного долга блогерша и её семья могут объявить о банкротстве.