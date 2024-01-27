Мама Блиновской может лишиться личных накоплений из-за долгов дочери перед ФНС

Так, каждый месяц пенсионерка получала скромную пенсию в 13 тысяч, заработанную многолетней работой бухгалтером. Женщина, учитывая доход мужа-бизнесмена, решила не трогать эти деньги, начав копить. Кроме того, под арест также попала квартира, в которой прописаны четверо детей родного брата "королевы марафонов" и его бывшей супруги.