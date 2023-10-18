"Самую счастливую маму", которую обвинили в торговле детьми, отправили в СИЗО
Суд в Москве арестовал мать, обвиняемую в торговле детьми
Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемую в торговле детьми 47-летнюю москвичку Юлию Логинову. Женщина останется в СИЗО как минимум до 16 декабря. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.
Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемую в торговле детьми 47-летнюю москвичку Юлию Логинову. Видео © LIFE
Под стражу также заключили 31-летнюю Фирузу из Узбекистана, которая, как считает следствие, продала "счастливой матери" двоих детей — девочку в 2015 году и мальчика в 2016-м. То же решение суд вынес и в отношении 44-летней директора женского кризисного центра Натальи Патоки.
Гражданка Узбекистана, которая, как считает следствие, продала москвичке двоих детей. Фото © LIFE
Директор женского кризисного центра Наталья Патока. Фото © LIFE
Напомним, долгое время многодетная семья считалась вполне благополучной, однако полиция заинтересовалась 47-летней москвичкой после того, как один из её 15 детей попал в больницу. Врачи обнаружили в крови мальчика препарат, который нельзя использовать при его заболевании. В итоге семью стали проверять и выяснили, что вот уже как 13 лет мать семейства бесплодна, но за это время успела "родить" ещё малышей. Двоих она пыталась зарегистрировать в загсе по фальшивым документам. В итоге москвичку заподозрили в торговле детьми.
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