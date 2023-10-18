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18 октября, 17:15

"Самую счастливую маму", которую обвинили в торговле детьми, отправили в СИЗО

Суд в Москве арестовал мать, обвиняемую в торговле детьми

Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемую в торговле детьми 47-летнюю москвичку Юлию Логинову. Женщина останется в СИЗО как минимум до 16 декабря. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемую в торговле детьми 47-летнюю москвичку Юлию Логинову. Видео © LIFE

Под стражу также заключили 31-летнюю Фирузу из Узбекистана, которая, как считает следствие, продала "счастливой матери" двоих детей — девочку в 2015 году и мальчика в 2016-м. То же решение суд вынес и в отношении 44-летней директора женского кризисного центра Натальи Патоки.

Гражданка Узбекистана, которая, как считает следствие, продала москвичке двоих детей. Фото © LIFE

Гражданка Узбекистана, которая, как считает следствие, продала москвичке двоих детей. Фото © LIFE

Директор женского кризисного центра Наталья Патока. Фото © LIFE

Директор женского кризисного центра Наталья Патока. Фото © LIFE

Психиатр увидел признаки биполярки у "самой счастливой мамы", которую подозревают в торговле детьми

Психиатр увидел признаки биполярки у "самой счастливой мамы", которую подозревают в торговле детьми

Напомним, долгое время многодетная семья считалась вполне благополучной, однако полиция заинтересовалась 47-летней москвичкой после того, как один из её 15 детей попал в больницу. Врачи обнаружили в крови мальчика препарат, который нельзя использовать при его заболевании. В итоге семью стали проверять и выяснили, что вот уже как 13 лет мать семейства бесплодна, но за это время успела "родить" ещё малышей. Двоих она пыталась зарегистрировать в загсе по фальшивым документам. В итоге москвичку заподозрили в торговле детьми.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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