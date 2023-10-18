"Самую счастливую маму", которую обвинили в торговле детьми, отправили в СИЗО

Напомним, долгое время многодетная семья считалась вполне благополучной, однако полиция заинтересовалась 47-летней москвичкой после того, как один из её 15 детей попал в больницу. Врачи обнаружили в крови мальчика препарат, который нельзя использовать при его заболевании. В итоге семью стали проверять и выяснили, что вот уже как 13 лет мать семейства бесплодна, но за это время успела "родить" ещё малышей. Двоих она пыталась зарегистрировать в загсе по фальшивым документам. В итоге москвичку заподозрили в торговле детьми.