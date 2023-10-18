Психиатр увидел признаки биполярки у "самой счастливой мамы", которую подозревают в торговле детьми
Нарколог Шуров оценил состояние задержанной матери 15 детей
Москвичка, которую подозревают в торговле детьми. Фото © Telegram / SHOT
Мать 15 детей из Москвы, которую заподозрили в торговле детьми, могла усыновить так много малышей из-за гиперкомпенсации или психического расстройства, полагает врач-психиатр Василий Шуров.
"Бывают такие случаи гиперкомпенсации, когда, действительно, человек теряет возможность реализовать родительский инстинкт и начинает детей усыновлять, чтобы компенсировать эту возможность. Иногда даже чрезмерно. Мы знаем случаи, когда женщины похищают даже в роддомах чужих детей, не имея возможности иметь своих и когда не удаётся усыновить", — рассказал врач Лайфу.
Однако он всё же считает, что в данном случае, судя по сложности схемы, речь может идти или о мошенничестве, или о психическом заболевании, например биполярном расстройстве с постоянной гипоманиакальной стадией, когда вот всё, что хочется, надо реализовывать, невзирая на последствия.
Напомним, долгое время многодетная семья считалась вполне благополучной, однако полиция заинтересовалась 47-летней москвичкой после того, как один из её 15 детей попал в больницу. Врачи обнаружили в крови мальчика препарат, который нельзя использовать при его заболевании. В итоге семью стали проверять и выяснили, что вот уже как 13 лет мать семейства бесплодна, а двух малышей она пыталась зарегистрировать в загсе по фальшивым документам. В итоге её заподозрили в торговле детьми. В деле фигурируют ещё двое подозреваемых — 44-летняя руководительница приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и гражданка Узбекистана, которая могла родить двоих детей и продать их 47-летней многодетной матери.