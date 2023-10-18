Психиатр увидел признаки биполярки у "самой счастливой мамы", которую подозревают в торговле детьми

Мать 15 детей из Москвы, которую заподозрили в торговле детьми, могла усыновить так много малышей из-за гиперкомпенсации или психического расстройства, полагает врач-психиатр Василий Шуров.

"Бывают такие случаи гиперкомпенсации, когда, действительно, человек теряет возможность реализовать родительский инстинкт и начинает детей усыновлять, чтобы компенсировать эту возможность. Иногда даже чрезмерно. Мы знаем случаи, когда женщины похищают даже в роддомах чужих детей, не имея возможности иметь своих и когда не удаётся усыновить", — рассказал врач Лайфу.