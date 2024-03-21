Блиновской предрекли развод вслед за Лерчек: Юрист рассказал, что будет с миллиардным долгом

На фоне громкой новости о предстоящем разводе блогеров Чекалиных поклонники обеспокоены судьбой ещё одной звёздной инфопары — Елены и Алексея Блиновских. Миллиардный долг, запрет на свидания, банкротство компаний и арест имущества. Эти факторы явно не укрепляют семейные отношения.

С момента заключения Елены под стражу супруги не виделись. Мужа "королевы марафонов" обвиняют в соучастии в схемах по уклонению от уплаты налогов, и, как объяснила адвокат Блиновской Наталья Сальникова, именно по этой причине они не могут встретиться.

По признанию одной из бывших арестанток СИЗО № 6, в котором сейчас находится Блиновская, многие женщины попадают за решётку замужними, а покидают места лишения свободы в статусе разведённых.

"Далеко не все мужья выносят такое испытание. Некоторые поначалу приезжают, но со временем визиты и передачки становятся всё реже — и в итоге вообще сходят на нет. Жизнь по обе стороны забора уж больно сильно отличается", — приводит её слова aif.ru.

Что будет с налоговой задолженностью, а также имуществом Блиновских в случае, если они надумают разводиться, рассказал адвокат Сергей Жорин.