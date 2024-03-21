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21 марта, 13:37

Блиновской предрекли развод вслед за Лерчек: Юрист рассказал, что будет с миллиардным долгом

Aif.ru: Супруги Блиновские могут развестись по сценарию блогеров Чекалиных

Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya

Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya

На фоне громкой новости о предстоящем разводе блогеров Чекалиных поклонники обеспокоены судьбой ещё одной звёздной инфопары — Елены и Алексея Блиновских. Миллиардный долг, запрет на свидания, банкротство компаний и арест имущества. Эти факторы явно не укрепляют семейные отношения.

С момента заключения Елены под стражу супруги не виделись. Мужа "королевы марафонов" обвиняют в соучастии в схемах по уклонению от уплаты налогов, и, как объяснила адвокат Блиновской Наталья Сальникова, именно по этой причине они не могут встретиться.

По признанию одной из бывших арестанток СИЗО № 6, в котором сейчас находится Блиновская, многие женщины попадают за решётку замужними, а покидают места лишения свободы в статусе разведённых.

Юрист оценила шансы подавшей на развод Лерчек разделить нажитое с мужем имущество
Юрист оценила шансы подавшей на развод Лерчек разделить нажитое с мужем имущество

"Далеко не все мужья выносят такое испытание. Некоторые поначалу приезжают, но со временем визиты и передачки становятся всё реже — и в итоге вообще сходят на нет. Жизнь по обе стороны забора уж больно сильно отличается", — приводит её слова aif.ru.

Что будет с налоговой задолженностью, а также имуществом Блиновских в случае, если они надумают разводиться, рассказал адвокат Сергей Жорин.

"При разделе имущества имеет значение, был ли заключён брачный договор или нет. Если его нет, то всё имущество делится пополам: и активы, и пассивы. Соответственно, долги тоже распределяются поровну. Также имеет значение, как то или иное имущество пришло к одному из супругов. Если это было дарение, то совместным оно уже не считается. В общем, существует очень много нюансов. Если же был заключён брачный договор, то долги не делятся", — пояснил юрист.

Ещё один бизнес мужа Блиновской потерпел крах
Ещё один бизнес мужа Блиновской потерпел крах

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, на данный момент "королева марафонов" должна государству почти полтора миллиарда рублей. Изначально блогершу наказали домашним арестом, однако из-за нарушений условий меры пресечения отправили в одно из московских СИЗО. Блиновская, к слову, пыталась обжаловать долг, но представители ФНС принесли в суд стопку из 28 томов уголовного дела. Тем временем родственники блогерши могут объявить о банкротстве.

Евгения Мосс
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