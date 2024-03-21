Блиновской предрекли развод вслед за Лерчек: Юрист рассказал, что будет с миллиардным долгом
Aif.ru: Супруги Блиновские могут развестись по сценарию блогеров Чекалиных
Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya
На фоне громкой новости о предстоящем разводе блогеров Чекалиных поклонники обеспокоены судьбой ещё одной звёздной инфопары — Елены и Алексея Блиновских. Миллиардный долг, запрет на свидания, банкротство компаний и арест имущества. Эти факторы явно не укрепляют семейные отношения.
С момента заключения Елены под стражу супруги не виделись. Мужа "королевы марафонов" обвиняют в соучастии в схемах по уклонению от уплаты налогов, и, как объяснила адвокат Блиновской Наталья Сальникова, именно по этой причине они не могут встретиться.
По признанию одной из бывших арестанток СИЗО № 6, в котором сейчас находится Блиновская, многие женщины попадают за решётку замужними, а покидают места лишения свободы в статусе разведённых.
"Далеко не все мужья выносят такое испытание. Некоторые поначалу приезжают, но со временем визиты и передачки становятся всё реже — и в итоге вообще сходят на нет. Жизнь по обе стороны забора уж больно сильно отличается", — приводит её слова aif.ru.
"При разделе имущества имеет значение, был ли заключён брачный договор или нет. Если его нет, то всё имущество делится пополам: и активы, и пассивы. Соответственно, долги тоже распределяются поровну. Также имеет значение, как то или иное имущество пришло к одному из супругов. Если это было дарение, то совместным оно уже не считается. В общем, существует очень много нюансов. Если же был заключён брачный договор, то долги не делятся", — пояснил юрист.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, на данный момент "королева марафонов" должна государству почти полтора миллиарда рублей. Изначально блогершу наказали домашним арестом, однако из-за нарушений условий меры пресечения отправили в одно из московских СИЗО. Блиновская, к слову, пыталась обжаловать долг, но представители ФНС принесли в суд стопку из 28 томов уголовного дела. Тем временем родственники блогерши могут объявить о банкротстве.