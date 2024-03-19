"Смахивает на схематоз": Адвокат приоткрыл завесу тайны развода Лерчек и Артёмчек

Развод блогеров Валерии и Артёма Чекалиных, на долю которых недавно выпали серьёзные испытания, может быть связан с новыми грядущими налоговыми разбирательствами. Об этом в беседе с Life.ru рассказал звёздный адвокат Александр Добровинский.

"Из кулуарных источников стало известно, что претензии налоговиков к Чекалиным на прошедшем не остановятся. Вполне возможно, что решение о разводе было принято исходя из грядущей опасности. Всё-таки сохранить 50% супружеской доли ему [Артёму Чекалину] лучше, чем страдать без денег", — отметил Добровинский.

В свою очередь адвокат Сергей Жорин убеждён, что развод при таких ситуациях — это вполне обычное дело. По его словам, таким "старым как мир" способом Чекалины, возможно, хотят вывести из-под ареста часть имущества или уберечь от взыскания в случае обвинительного приговора.