"Смахивает на схематоз": Адвокат приоткрыл завесу тайны развода Лерчек и Артёмчек
Адвокат Добровинский: Развод Лерчек связан с новыми налоговыми разбирательствами
Лерчек с мужем Артёмом в Милане. Обложка © Telegram / Lerchek теперь тут
Развод блогеров Валерии и Артёма Чекалиных, на долю которых недавно выпали серьёзные испытания, может быть связан с новыми грядущими налоговыми разбирательствами. Об этом в беседе с Life.ru рассказал звёздный адвокат Александр Добровинский.
"Из кулуарных источников стало известно, что претензии налоговиков к Чекалиным на прошедшем не остановятся. Вполне возможно, что решение о разводе было принято исходя из грядущей опасности. Всё-таки сохранить 50% супружеской доли ему [Артёму Чекалину] лучше, чем страдать без денег", — отметил Добровинский.
В свою очередь адвокат Сергей Жорин убеждён, что развод при таких ситуациях — это вполне обычное дело. По его словам, таким "старым как мир" способом Чекалины, возможно, хотят вывести из-под ареста часть имущества или уберечь от взыскания в случае обвинительного приговора.
"В аналогичных ситуациях фигуранты очень часто используют такой шанс — расторгнуть брак, разделить имущество. Или можно разделить имущество, кстати, без расторжения брака, для того чтобы на супружескую долю не было обращено взыскание или вывести супружескую долю из-под ареста. <...> Подчеркну, что ни в коем случае не утверждаю, что здесь именно такой схематоз, но в общем-то очень смахивает именно на это", — пояснил Жорин.
Ранее стало известно, что Валерия Чекалина решила расстаться с супругом Артёмом. Заседание по делу о разводе звёздных блогеров назначили на 25 марта. У пары есть трое детей — двойняшки Алиса и Богдан, а также младший сын Лев. По слухам, последние месяцы супруги уже не живут вместе, у Лерчек появилось новое увлечение — её тренер по танцам. Напомним, что проблемы в звёздной семье начались ещё год назад, когда Лерчек обвинили в неуплате налогов. При этом уже в декабре адвокат заверил, что все неурядицы были решены, а семья сумела расплатиться со всеми долгами. А в начале марта пара даже заявила, что СК прекратил уголовное дело.