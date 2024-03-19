Блогерша Лерчек разводится с мужем
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины разводятся, сообщает Super.ru со ссылкой на документы из суда. По данным издания, на развод подала сама Лерчек, при этом ещё недавно звёздное семейство рассказывало, что они работают над отношениями.
Валерия и Артём поженились в 2012 году. У них есть трое детей — двойняшки Алиса и Богдан, а также младший сын Лев.
Напомним, что проблемы в семье Чекалиных начались год назад, когда Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Позже им вменили отмывание денег. Чета блогеров в конце прошлого года всё же погасила все долги перед налоговой — 296 миллионов рублей, и к весне 2024 года СК закрыл против Чекалиных уголовное дело.