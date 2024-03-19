Блогерша Лерчек разводится с мужем

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины разводятся, сообщает Super.ru со ссылкой на документы из суда. По данным издания, на развод подала сама Лерчек, при этом ещё недавно звёздное семейство рассказывало, что они работают над отношениями.