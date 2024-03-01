СК закрыл уголовное дело об отмывании 130 млн против блогерши Лерчек и её мужа
СК полностью прекратил уголовное дело, возбуждённое в отношении Лерчек с мужем
Валерия Чекалина (Лерчек) и её муж Артём Чекалин. Обложка © t.me / ler_chek_official
Главное следственное управление Следственного комитета России полностью прекратило второе уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её мужа Артёма Чекалина. Оно касалось отмывания 130 млн рублей. Новостью счастливая пара похвасталась у себя в соцсетях.
СК закрыл уголовное дело об отмывании 130 млн против блогерши Лерчек и её мужа. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artem_chek
"Спустя 359 дней всё завершилось! 1 марта 2024 года оба уголовных дела прекращены. Боже, как много я пережила за это время. Но…. Эта ситуация дала большое количество жизненных уроков и на многое открыла глаза. И я благодарна жизни за это, да, было больно, сложно…. Но всё позади", — написала миллиардерша.
В рамках второго дела Чекалины обвинялись в отмывании средств в особо крупном размере. Версия следствия гласила, что блогеры в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей. СК считало, что, купив на них доллары, обвиняемые "замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Позже им вменили отмывание денег. В мае чета Чекалиных возместила 311 миллионов рублей по своему делу, но суд назначил максимальный штраф в 40% от указанной суммы. В конце ноября стало известно, что Валерия и Артём погасили все долги перед налоговой — 296 миллионов рублей. Лерчек уже вернулась в соцсети, сняв полное пафоса видео.