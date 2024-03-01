Главное следственное управление Следственного комитета России полностью прекратило второе уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её мужа Артёма Чекалина. Оно касалось отмывания 130 млн рублей. Новостью счастливая пара похвасталась у себя в соцсетях.

СК закрыл уголовное дело об отмывании 130 млн против блогерши Лерчек и её мужа. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artem_chek

"Спустя 359 дней всё завершилось! 1 марта 2024 года оба уголовных дела прекращены. Боже, как много я пережила за это время. Но…. Эта ситуация дала большое количество жизненных уроков и на многое открыла глаза. И я благодарна жизни за это, да, было больно, сложно…. Но всё позади", — написала миллиардерша.