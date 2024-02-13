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13 февраля, 18:18

"Пропускала пожилую женщину": Лерчек рассказала Life.ru, как попала в ДТП на дорогущем "бентли"

Лерчек: В меня въехали после того, как пропустила женщину на пешеходном переходе

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала SHOT о подробностях ДТП, в которое она попала несколько часов назад в Москве. По словам знаменитости, в неё въехали после того, как она пропустила женщину на пешеходном переходе. Из потерь — буква N от надписи Bentley на багажнике и бампер, который придётся менять.

Лерчек рассказала, как попала в ДТП. Видео © Telegram / SHOT

"Пожилую женщину пропускала на пешеходном переходе, и в меня въехали. Бампер [пострадал]. Но ничего страшного. Я немножко совсем стукнулась. Да это всего лишь железяка. Главное, что женщина и мы все здоровы", — рассказала Лерчек.

Через некоторое время после аварии приехал муж Лерчек Артём Чекалин, и они вместе поехали оформлять ДТП в ГИБДД. А новую жизнь после закрытия всех уголовных дел блогерша комментировать отказалась.

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Как сообщал Life.ru, Лерчек сама сняла на видео аварию со своим дорогущим Bentley в центре Москвы. Водитель BMW 5, который столкнулся с Чекалиной, оправдался тем, что не успел затормозить. Предварительно, блогерша ударилась головой о лобовое стекло и повредила колено.

Обложка ©

ТАСС / Максим Григорьев

Никита Осипов
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