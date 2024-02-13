"Пропускала пожилую женщину": Лерчек рассказала Life.ru, как попала в ДТП на дорогущем "бентли"

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала SHOT о подробностях ДТП, в которое она попала несколько часов назад в Москве. По словам знаменитости, в неё въехали после того, как она пропустила женщину на пешеходном переходе. Из потерь — буква N от надписи Bentley на багажнике и бампер, который придётся менять.

Лерчек рассказала, как попала в ДТП. Видео © Telegram / SHOT

"Пожилую женщину пропускала на пешеходном переходе, и в меня въехали. Бампер [пострадал]. Но ничего страшного. Я немножко совсем стукнулась. Да это всего лишь железяка. Главное, что женщина и мы все здоровы", — рассказала Лерчек.

Через некоторое время после аварии приехал муж Лерчек Артём Чекалин, и они вместе поехали оформлять ДТП в ГИБДД. А новую жизнь после закрытия всех уголовных дел блогерша комментировать отказалась.