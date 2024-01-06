Продавцы успешного успеха : Как в 2023 году попали в уголовные дела инфоцыгане Блиновская, Шабутдинов и Чекалины 2023 год в России стал годом борьбы с теневыми доходами блогеров-миллионников, зарабатывавших в сфере инфобизнеса. Особое внимание силовики обратили на Елену Блиновскую, семьи Валерии Чекалиной (Лерчек) и Аяза Шабутдинова. 5 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya / ler_chek / ayazshabutdinov

За что блогерше-миллиардерше Лерчек грозило до 7 лет колонии

Разбирательства с финансовыми махинациями Лерчек длились весь год. Перед самым Новым годом появилась информация, что в отношении Чекалиной прекращено дело об уклонении от уплаты налогов. Следователи уже сняли с неё все ограничения, в том числе и на пользование соцсетями. Об этом заявил адвокат семьи. Он уточнил, что за это время семья выплатила всего 505 миллионов рублей в виде налогов, штрафов и пеней. В то же время дело об отмывании денег в отношении Лерчек продолжается, так что этот детективный сериал может растянуться и на весь 2024 год.

Лерчек стала первой из плеяды топовых блогеров-инфобизнесменов, кого правоохранители уличили в применении особой схемы ухода от налогов, которую позже в СМИ так и стали называть — "схема Лерчек". Она заключается в том, что весь входящий денежный поток от продаж дробится и распределяется между целым рядом созданных для этого предприятий и ИП. Таким образом, каждое юрлицо перед налоговой отчитывается о скромных результатах и платит меньший (по упрощённой схеме налогообложения) налог.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее адвокат Константин Третьяков в Пресненском суде, 21 июля 2023 года. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года, "действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путём, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения." Деньги якобы были получены из налогов, не уплаченных за третий и четвёртый кварталы 2020 года.

Это было уже второе уголовное дело против Чекалиных. Ранее Лерчек предъявляли обвинение по второй части статьи 198 УК "Уклонение от уплаты налогов путём непредоставления налоговой декларации, совершённое в особо крупном размере", а её мужу — по пятой части статьи 33 и второй части статьи 198 УК РФ "Пособничество в уклонении от уплаты налогов". Кроме того, иски к семье подавали и их бывшие партнёры по бизнесу (семья Чекалиных занималась продажей электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей), а также обманутые покупатели косметики под брендом Letique.

Как блогерша Блиновская накликала беду ценами на марафон

Находящаяся под домашним арестом Елена Блиновская под Новый год подала в суд на... налоговую — на инспекцию ФНС № 6 по Москве. Она требует признать решения и действия службы незаконными и привлечь ответственных лиц к ответственности "за совершение налогового правонарушения". Кроме этого, марафонщица требует снизить долги по налогам на 60%, чтобы вместо 1,4 млрд рублей долга выплатить 560 млн. Первое заседание состоится 6 февраля 2024 года.

Елена Блиновская борется за каждый рубль, заработанный на своих марафонах. Фото © kad.arbitr.ru

Блиновская стала следующей после Лерчек блогершей, кого правоохранители призвали к ответу. В конце апреля 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств на сумму около миллиарда рублей. По данным следствия, для ухода от налогов марафонщица использовала ту самую уже известную "схему Лерчек": дробила бизнес, переводила деньги на счета 18 подконтрольных компаний и как минимум трёх разных ИП.

Уголовные дела по налоговым аферам в отношении коллеги не научили Блиновскую осторожности. Она сама привлекла к себе внимание, запуская весной 2023 года в Дубае, куда она перебралась пожить накануне задержания, очередной марафон "Новое измерение" с незаурядными ценами: до миллиона рублей с участника. Это если куратором клиента будет лично Блиновская. За 500 тыс. рублей с покупателем марафона должен был общаться супруг инфоцыганки — Алексей.

Блогер Елена Блиновская и ее адвокат Наталья Сальникова (справа налево) во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока домашнего ареста в Замоскворецком районном суде, 24 октября 2023 года. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Уже в апреле блогершу, приехавшую в Россию утрясти несколько личных вопросов, задержали на госгранице в Смоленской области, куда она добралась из Москвы вместе с охранником и водителем на арендованном "майбахе". Ходили слухи, что женщина якобы на месте попыталась порешать вопрос с силовиками, обещая 10 млн долларов за свободу. Не вышло.

Чем может расплатиться торговец успехом Аяз Шабутдинов

А вот известного бизнес-коуча Аяза Шабутдинова обвиняют в мошенничестве. Сейчас он в СИЗО, ему грозит до десяти лет тюрьмы. В рамках дела у него могут арестовать активы для оплаты штрафа и компенсаций потерпевшим.

Заявления на известного бизнес-коуча Аяза Шабутдинова написали восемь учеников, отдавших ему в сумме пять миллионов рублей. По версии следствия, он набирал учеников и обещал им сверхдоходы, но в итоге они лишь лишались своих денег. Как следует из показаний потерпевших, все его уроки о личностном росте оказались лишь самопиаром и сводились к тому, что "надо верить в себя — и всё получится".

Было возбуждено уголовное дело по самой тяжкой — четвёртой — части статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе группы). Суд, что логично, удовлетворил ходатайство следствия об аресте Аяза Шабутдинова: он часто меняет место жительства, имеет гражданство Сент-Люсии, резидентство ОАЭ, открытые визы США и Италии.

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве, во время рассмотрения жалобы на его арест в формате видеоконференции в Мосгорсуде, 22 ноября 2023 года. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Как обычно бывает в подобных делах, в ближайшее время следствие может арестовать активы бизнесмена. Если обвинения подтвердятся — и дело дойдёт до суда, то помимо лишения свободы статья 159 УК предусматривает и крупный штраф. Кроме того, потерпевшие в рамках гражданских дел смогут взыскать причинённый им ущерб и компенсации. Именно для этих целей арестовывают имущество обвиняемых.

Должны ли продавцы успешного успеха платить повышенные налоги? 0 Да, потому что они зарабатывают миллиарды на пустой болтовне Нет, они должны платить как обычные бизнесмены Силовикам и налоговикам нужно их жёстко контролировать Я не слежу за жизнью инфобизнесменов, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов