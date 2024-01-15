Бастрыкин раскрыл, сколько в итоге блогеры Чекалины выплатили налоговой

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, какую общую сумму семья блогеров Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных выплатила налоговой службе в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Как заявил глава правоохранительного ведомства в беседе с РИА "Новости", они перечислили в казну 504 миллиона рублей.

"Благодаря имеющимся доказательствам Чекалины признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей", — заявил Бастрыкин.