Бастрыкин раскрыл, сколько в итоге блогеры Чекалины выплатили налоговой
Бастрыкин: Блогеры Чекалины выплатили долг по налогам в 504 млн рублей
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, какую общую сумму семья блогеров Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных выплатила налоговой службе в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Как заявил глава правоохранительного ведомства в беседе с РИА "Новости", они перечислили в казну 504 миллиона рублей.
"Благодаря имеющимся доказательствам Чекалины признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей", — заявил Бастрыкин.
Собеседник информагентства подчеркнул, что в связи с этим было прекращено одно из уголовных дел. В то же время в отношении четы Чекалиных продолжается расследование по факту отмывания денег.
Напомним, в марте Лерчек (Валерии Чекалиной) было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Также им вменили отмывание денег. В ноябре Лайф писал, что Валерия и Артём Чекалины погасили все долги перед налоговой, которые образовались у них из-за допначислений по решению ФНС о штрафе с середины сентября и пеней. А 27 декабря прошлого года стало известно, что Федеральная налоговая служба начислила блогерам новую задолженность.