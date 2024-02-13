"Моя машиночка": Лерчек сняла на видео аварию со своим дорогущим "бентли"

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) сообщила, что попала в ДТП. Видео с места происшествия опубликовано в её соцсетях.

Блогерша Лерчек попала в ДТП. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek

На кадрах видно, что Лерчек едет в своём "бентли" и внезапно происходит столкновение с другим автомобилем. Блогерша матерится и выходит из авто. Судя по словам Лерчек, в ДТП виновата не она.

"Не, ну, молодой человек, ну как так? Ну вы даёте! Блин, там же пешеход стоял, вы видели, что там дорогу переходят? Блин, моя машиночка", — сказала Лерчек.

Водитель, с которым столкнулась блогерша, оправдался тем, что не успел затормозить.