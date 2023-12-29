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29 декабря, 09:11

Блогерша-миллиардерша Лерчек остаётся под следствием после уплаты 505 млн налогов

Адвокат сообщил, что уголовное дело против Лерчек о неуплате налогов прекращено

Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © Vk / ler_chek

Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © Vk / ler_chek

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины больше не фигуранты уголовного дела по статье о неуплате налогов. Об этом сообщил SHOT её адвокат Константин Третьяков.

По его словам, вчера Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении четы Чекалиных (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Адвокат уточнил, что за это время семья выплатила всего 505 миллионов рублей. Это налоги, штрафы и пени.

Таким образом, Чекалины остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере. Согласно данным следствия, блогеры в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей. СК считает, что, купив на них доллары, обвиняемые "замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".

Налоговая "поздравила" Лерчек с возвращением в соцсети, начислив новый долг
Налоговая "поздравила" Лерчек с возвращением в соцсети, начислив новый долг

Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Позже им вменили отмывание денег. В мае чета Чекалиных возместила 311 миллионов рублей по своему делу, но суд назначил максимальный штраф в 40% от указанной суммы. В конце ноября стало известно, что Валерия и Артём погасили все долги перед налоговой — 296 миллионов рублей. Лерчек уже вернулась в соцсети, сняв полное пафоса видео.

Андрей Бражников
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