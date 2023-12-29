Блогерша-миллиардерша Лерчек остаётся под следствием после уплаты 505 млн налогов

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины больше не фигуранты уголовного дела по статье о неуплате налогов. Об этом сообщил SHOT её адвокат Константин Третьяков.

По его словам, вчера Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении четы Чекалиных (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Адвокат уточнил, что за это время семья выплатила всего 505 миллионов рублей. Это налоги, штрафы и пени.