Блогерша-миллиардерша Лерчек остаётся под следствием после уплаты 505 млн налогов
Адвокат сообщил, что уголовное дело против Лерчек о неуплате налогов прекращено
Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © Vk / ler_chek
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины больше не фигуранты уголовного дела по статье о неуплате налогов. Об этом сообщил SHOT её адвокат Константин Третьяков.
По его словам, вчера Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении четы Чекалиных (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Адвокат уточнил, что за это время семья выплатила всего 505 миллионов рублей. Это налоги, штрафы и пени.
Таким образом, Чекалины остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере. Согласно данным следствия, блогеры в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей. СК считает, что, купив на них доллары, обвиняемые "замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Позже им вменили отмывание денег. В мае чета Чекалиных возместила 311 миллионов рублей по своему делу, но суд назначил максимальный штраф в 40% от указанной суммы. В конце ноября стало известно, что Валерия и Артём погасили все долги перед налоговой — 296 миллионов рублей. Лерчек уже вернулась в соцсети, сняв полное пафоса видео.