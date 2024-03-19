Подавшую на развод Лерчек заподозрили в слишком близких отношениях с тренером по танцам
СМИ: Блогерша Лерчек живёт отдельно от мужа и проводит время со своим тренером
Семья Чекалиных. Фото © Telegram / Lerchek теперь тут
Подавшая на развод блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) не живёт вместе со своим мужем Артёмом Чекалиным уже четыре месяца. В этот период она подозрительно часто проводит время со своим тренером по танцам. Об этом узнал Mash.
Заседание по делу о разводе назначили на 25 марта. Судья выделит паре месяц на то, чтобы попробовать привести свои отношения в порядок, а если им это не удастся, то блогерам предстоят процедуры развода, раздела имущества и детей.
История любви Лерчек и Артёма Чекалина берёт своё начало ещё в студенческие времена. Их свадьба состоялась в 2012 году, когда они оба обучались на четвёртом курсе МГУ. Сейчас у Чекалиных есть трое детей: 8-летние близнецы Богдан и Алиса и 3-летний сын Лев.
Проблемы в семье Чекалиных начались годом ранее, когда блогершу Лерчек обвинили в неуплате налогов. Однако в декабре её адвокат заявил, что все неурядицы решены, а Валерия Чекалина и её муж сумели расплатиться со всеми своими долгами. Недавно в своих соцсетях пара поделилась новостью о том, что СК прекратил уголовное дело, возбуждённое в отношении Лерчек и Артёма Чекалина.