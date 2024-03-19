Подавшую на развод Лерчек заподозрили в слишком близких отношениях с тренером по танцам

Подавшая на развод блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) не живёт вместе со своим мужем Артёмом Чекалиным уже четыре месяца. В этот период она подозрительно часто проводит время со своим тренером по танцам. Об этом узнал Mash.

Заседание по делу о разводе назначили на 25 марта. Судья выделит паре месяц на то, чтобы попробовать привести свои отношения в порядок, а если им это не удастся, то блогерам предстоят процедуры развода, раздела имущества и детей.