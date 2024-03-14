Ещё один бизнес мужа Блиновской потерпел крах
SHOT: Компания Блиновского "Оливия групп" попала под процедуру банкротства
Алексей Блиновский в суде (справа). Обложка © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда
Очередная фирма мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея попала под процедуру банкротства. Как сообщает SHOT, параллельно этому ликвидируются ещё три компании из его бизнес-империи.
По информации телеграм-канала, суд начал процедуру банкротства компании "Оливия групп", в которой супругу Блиновской принадлежит 50% акций. Фирма работала больше четырёх лет, занималась продажей одежды и тканей. Однако владелец компании не платил налоги, поэтому 1 февраля Федеральная налоговая служба (ФНС) подала заявление о признании "Оливии групп" банкротом.
Уточняется, что только за 2023 год компания Блиновского лишилась почти 49 миллионов рублей. Кроме того, в настоящее время ликвидируются и другие его фирмы — IT-компании "Подари мечту", фирмы по производству одежды "Три кошки" и конторы по переработке морепродуктов "Аквакультура". Всего Блиновский владеет 12 компаниями.
Ранее Life.ru писал, что бизнес-империя Блиновского с треском рушится из-за проблем со счетами и баснословных долгов. Уточнялось, что всего у звёздной пары арестовано активов на 64 миллиарда рублей.
Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2022 года при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, на данный момент "королева марафонов" должна государству почти полтора миллиарда рублей. Изначально блогершу наказали домашним арестом, однако из-за нарушений условий меры пресечения отправили в одно из московских СИЗО. Блиновская, к слову, пыталась обжаловать долг, но представители ФНС принесли в суд стопку из 28 томов уголовного дела. Тем временем родственники блогерши могут объявить о банкротстве.