Ещё один бизнес мужа Блиновской потерпел крах

Очередная фирма мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея попала под процедуру банкротства. Как сообщает SHOT, параллельно этому ликвидируются ещё три компании из его бизнес-империи.

По информации телеграм-канала, суд начал процедуру банкротства компании "Оливия групп", в которой супругу Блиновской принадлежит 50% акций. Фирма работала больше четырёх лет, занималась продажей одежды и тканей. Однако владелец компании не платил налоги, поэтому 1 февраля Федеральная налоговая служба (ФНС) подала заявление о признании "Оливии групп" банкротом.

Уточняется, что только за 2023 год компания Блиновского лишилась почти 49 миллионов рублей. Кроме того, в настоящее время ликвидируются и другие его фирмы — IT-компании "Подари мечту", фирмы по производству одежды "Три кошки" и конторы по переработке морепродуктов "Аквакультура". Всего Блиновский владеет 12 компаниями.