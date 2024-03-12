Слёзы на глазах: Находящаяся в СИЗО Блиновская готова на всё, чтобы увидеть детей
Глава ОНК Москвы Волков: Елена Блиновская надеется на изменение меры пресечения
Блогер Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Замоскворецкого суда
"Королева марафонов" Елена Блиновская, находящаяся сейчас в СИЗО-6 "Печатники", считает себя невиновной, скучает по детям и надеется на изменение меры пресечения. Об этом "Газете.ru" рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.
"Она надеется, что ей как минимум изменят меру пресечения на не связанную с лишением свободы. <...> Она считает, что всё-таки следственные органы разберутся в этом вопросе и подозрения, которые сейчас есть, будут сняты. Её состояние психологическое достаточно стабильно, но, когда она вспоминает о детях, на её глазах появляются слёзы. Она говорит, что всё готова отдать, лишь бы дали увидеть её детей", — сообщил он.
По мнению Волкова, люди, имеющие несовершеннолетних детей и не совершившие насильственных преступлений, не должны находиться в следственном изоляторе. Блогерше же вменяются лишь коммерческие составы. Как рассказал председатель ОНК Москвы, Блиновская много говорила о своём патриотизме, о путешествиях на Алтай, в Крым и т.д., о том, что они с мужем любят Родину. Она надеется на справедливость нашей системы правосудия.
"Но моя позиция, конечно, что не надо содержать в следственном изоляторе матерей, тем более многодетных. Больно на это смотреть", — заключил Волков.
Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2022 года при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, на данный момент "королева марафонов" должна государству почти полтора миллиарда рублей. Изначально блогершу наказали домашним арестом, однако из-за нарушений условий меры пресечения отправили в одно из московских СИЗО. Блиновская, к слову, пыталась обжаловать долг, но представители ФНС принесли в суд стопку из 28 томов уголовного дела. Тем временем родственники блогерши могут объявить о банкротстве.