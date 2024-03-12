Слёзы на глазах: Находящаяся в СИЗО Блиновская готова на всё, чтобы увидеть детей

"Королева марафонов" Елена Блиновская, находящаяся сейчас в СИЗО-6 "Печатники", считает себя невиновной, скучает по детям и надеется на изменение меры пресечения. Об этом "Газете.ru" рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

"Она надеется, что ей как минимум изменят меру пресечения на не связанную с лишением свободы. <...> Она считает, что всё-таки следственные органы разберутся в этом вопросе и подозрения, которые сейчас есть, будут сняты. Её состояние психологическое достаточно стабильно, но, когда она вспоминает о детях, на её глазах появляются слёзы. Она говорит, что всё готова отдать, лишь бы дали увидеть её детей", — сообщил он.

По мнению Волкова, люди, имеющие несовершеннолетних детей и не совершившие насильственных преступлений, не должны находиться в следственном изоляторе. Блогерше же вменяются лишь коммерческие составы. Как рассказал председатель ОНК Москвы, Блиновская много говорила о своём патриотизме, о путешествиях на Алтай, в Крым и т.д., о том, что они с мужем любят Родину. Она надеется на справедливость нашей системы правосудия.